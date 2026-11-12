Alerta naranja y cuatro días de lluvias: el panorama negro del clima en los próximos días

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas para una gran parte del territorio nacional entre el viernes y el sábado.

Un marcado desmejoramiento de las condiciones meteorológicas afectará a buena parte de la Argentina durante los próximos días, dejando atrás las jornadas estables para dar paso a un escenario complejo de tormentas, ráfagas intensas y abundante caída de agua.

De acuerdo con el Sistema de Alerta Temprana del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), múltiples provincias se encuentran bajo advertencias de nivel amarillo y naranja entre este viernes 13 y el sábado 14 de noviembre, mientras que la región de Buenos Aires enfrentará una racha de cuatro días consecutivos con precipitaciones.

Según los mapas oficiales difundidos por el organismo nacional, la jornada del viernes 13 concentrará un extenso corredor de alertas naranjas que abarcará el centro y sur de la provincia de Buenos Aires , gran parte de La Pampa , el este de San Luis , el sur de Córdoba y el sector costero de Río Negro y Chubut , incluyendo las zonas de Viedma y Rawson. En simultáneo, regirá el nivel amarillo para el resto del territorio bonaerense, el norte cordobés, el centro de Santa Fe, gran parte de San Luis y el este de Río Negro.

El avance de las tormentas hacia el centro y norte

Para el sábado 14, el frente de inestabilidad se desplazará progresivamente hacia el centro y el norte del territorio argentino. En ese tramo, la alerta naranja se focalizará sobre gran parte de la provincia de Córdoba y el centro-sur de Santa Fe.

En torno a ese núcleo, una amplia franja de alerta amarilla cubrirá provincias del norte y Cuyo, alcanzando a Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, el este de San Juan, el noreste de San Luis, Chaco, Formosa y Corrientes, además de la costa atlántica sur bonaerense.

En territorio cordobés, donde se prevén marcas térmicas continuas por encima de los 30° hasta el domingo inclusive, el Observatorio Hidrometeorológico provincial advirtió que la inestabilidad se incrementará desde la tarde del viernes. Esto favorecerá el desarrollo de chaparrones y tormentas localmente fuertes con probabilidad de caída de granizo en sectores puntuales.

Cuatro días de lluvias en Buenos Aires

En paralelo a las alertas vigentes, la región de Buenos Aires atraviesa el cierre de una semana cálida y estable —con máximas de 28° y mínimas de 20°— para dar lugar a un ciclo inestable de cuatro jornadas seguidas de agua entre el sábado 14 y el martes 17 de noviembre.

El sábado marcará el inicio de las precipitaciones con un 80% de probabilidad y ráfagas de viento que oscilarán entre los 23 y los 56 km/h. Tanto el domingo 15 como el lunes 16 continuarán las lluvias intermitentes con un 50% de probabilidad, acompañadas por un leve descenso térmico que llevará las mínimas a 18° y las máximas a 25° y 26°, respectivamente.

El tramo más severo del fenómeno se concentrará el martes 17, jornada en la que la probabilidad de precipitaciones trepará al 90% con tormentas fuertes, un acumulado estimado de 9,8 mm y vientos de hasta 46 km/h. Recién el miércoles 18 volverán a estabilizarse las condiciones con nubosidad variable y una máxima cercana a los 29°.