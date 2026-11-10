Se esperan fuertes lluvias, vientos de 100 km/h y nieve: alerta amarilla del SMN

Se advirtió que los fenómenos podrían complicar la circulación y las actividades en las próximas horas.

Alertas por lluvia, nieve y fuertes vientos: qué zonas del país estarán afectadas.

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) emitió nuevas alertas meteorológicas para este martes en distintas regiones de la Argentina. Y se advirtió sobre un marcado aumento de la temperatura en varias zonas.

El pronóstico anticipa condiciones adversas por lluvias, nevadas y fuertes vientos, con especial atención en sectores cordilleranos y provincias de la Patagonia.

Las advertencias son de nivel amarillo y alcanzan a diferentes sectores del territorio nacional. El organismo advirtió que estos fenómenos pueden provocar inconvenientes, daños y dificultades para desarrollar las actividades cotidianas.

Alerta por vientos de 100 km/h: qué zonas afectará

Una de las principales advertencias corresponde a los fuertes vientos. Las áreas afectadas serán La Rioja y San Juan, donde se esperan vientos del sector oeste con velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora y superarse de manera puntual.

El viento afectará a sectores de la Patagonia y zonas cordilleranas. En tanto, en Santa Cruz y Tierra del Fuego se esperan vientos del oeste de entre 40 y 80 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

Ante este escenario, el SMN recomendó evitar salir si no es necesario, retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, como macetas, sillas y toldos, y mantenerse alejado de puertas y ventanas. También pidió no refugiarse debajo de árboles, postes, marquesinas o carteles publicitarios.

Nevadas en la cordillera: de cuánto serán los acumulados

Otra de las advertencias del organismo nacional está relacionada con las nevadas en la zona cordillerana norte de Mendoza.

Para ese sector se pronostican nevadas, chaparrones de nieve y algunas tormentas embebidas. De acuerdo con el parte meteorológico, se esperan acumulaciones de entre 5 y 15 centímetros, aunque esos valores podrían ser superados de manera localizada.

Las condiciones podrían generar complicaciones en los caminos de montaña y reducir la visibilidad, por lo que se recomienda circular con precaución y consultar el estado de las rutas antes de emprender un viaje.

Alerta por lluvias en la Patagonia

El SMN también mantiene una advertencia por lluvias de variada intensidad en sectores de la Patagonia. Según el reporte oficial, se esperan precipitaciones acumuladas de entre 10 y 30 milímetros, aunque en las zonas de mayor elevación podrían registrarse valores de entre 40 y 50 milímetros.

Además, en los sectores más elevados no se descarta que las precipitaciones se presenten en forma de lluvia y nieve mezclada, debido a las condiciones meteorológicas previstas.

El organismo recomendó seguir los reportes oficiales y prestar atención a posibles complicaciones en caminos y sectores expuestos a las precipitaciones.

Qué recomienda el SMN ante las alertas

El Servicio Meteorológico Nacional recordó que el nivel amarillo implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar daños y provocar interrupciones momentáneas de las actividades habituales. Entre las principales recomendaciones se encuentran evitar actividades al aire libre durante los períodos de mayor intensidad, asegurar elementos que puedan volarse, no permanecer debajo de árboles ni estructuras inestables y conducir con precaución.

También es importante mantenerse informado a través de los canales oficiales, ya que las áreas alcanzadas y los períodos de vigencia de las alertas pueden actualizarse durante la jornada.