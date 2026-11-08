La Policía realizó el control a 52 vehículos durante un despliegue preventivo. Hubo 16 infracciones, dos demorados y un secuestro.

Exitoso operativo de alcoholemia: detectaron a un conductor con 2,60 de alcohol en sangre.

Un importante operativo de prevención y control vehicular se llevó adelante el sábado 7 de noviembre en Senillosa , donde efectivos de distintas dependencias de la Policía del Neuquén realizaron controles entre las 19 y las 22 horas. El mismo arrojó resultados positivos.

El dispositivo contó con la participación de personal de la Comisaría 11°, la División Motorizada, DEMOSE, el Departamento Antinarcóticos y el Departamento Metropolitana. También colaboraron agentes de Tránsito Municipal y de la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, quienes estuvieron a cargo de realizar los test de alcoholemia .

Como resultado del procedimiento, fueron identificadas 52 personas y se controlaron 52 vehículos: 41 automóviles y 11 motocicletas.

Durante los controles se labraron 16 infracciones de tránsito y se retuvo una licencia de conducir. Uno de los datos más preocupantes fue el resultado positivo de alcoholemia de un conductor, que registró 2,60 gramos de alcohol por litro de sangre.

Además, en el marco de las distintas intervenciones, dos personas fueron demoradas y se concretó el secuestro de un vehículo.

El operativo se enmarcó en las acciones preventivas impulsadas para reforzar la seguridad vial en la localidad, intensificar los controles en la vía pública y promover conductas responsables al volante, con especial atención a la detección de infracciones y situaciones de riesgo para la circulación.

Operativo de alcoholemia en Centenario: 4 vehículos secuestrados por alcoholemia

Un operativo de control vehicular y de alcoholemia se realizó este domingo por la madrugada en Centenario, en la zona de bares del Casco Viejo, en las intersecciones de Antártida Argentina y Belgrano, Intendente Pons y Belgrano y San Juan Bosco y Marcial Bravo.

En el lugar trabajaron inspectores de transito, policía de Transito de Villa Obrera y efectivos de la comisaria Quinta.

Como resultado, se realizaron 18 actas contravencionales y 6 vehículos se secuestraron, 4 de ellos por resultados positivos de alcoholemia.

El caso más alto de la noche fue de 1,12 gramos de alcohol en sangre.