Aseguran que un hombre persigue mujeres en Parque Norte, pero hay denuncias cruzadas
Una chica contó que el sujeto merodea un sector de la barda que se usa únicamente para salir a correr. "Me persiguió y me di vuelta para pegarle, pero se fue", expresó. Horas más tarde se conoció la versión de los allegados del joven.
Una denuncia pública sobre un hombre que merodea y persigue mujeres en la barda, en la zona de Parque Norte, generó revuelo en la capital neuquina y comenzó a viralizarse tanto por redes sociales como grupos de WhatsApp. El mensaje llegó a manos de los familiares del joven, quienes aseguran que la información es "completamente falsa" y que él sólo sale a caminar por el sector.
La chica que realizó la denuncia, cuyo nombre no se brinda en esta nota para proteger su identidad, explicó en diálogo con LM Neuquén que sale a entrenar en grupo tres veces por semana en un sector que es conocido -en su mayoría- por gente que sale únicamente a correr.
El miércoles 28 de octubre fue la primera vez que vio al hombre. "Yo llegué tarde, mi grupo ya había salido y me mandaron la ubicación en tiempo real. En el camino pasé por una parte de la barda que le decimos La Pirámide y lo vi ahí arriba, sin gorra, agua ni elementos para entrenar. Tuve un presentimiento raro, pensé que me iba a robar y guardé el celular", detalló.
A su vez, explicó que cuando pasó cerca, él bajó de manera apresurada y ella comenzó a correr, para luego darse cuenta de que la estaba persiguiendo: "Decidí darme vuelta y ponerme en modo defensivo, porque quizá podía pegarle o algo. Él me miró, se dio la vuelta y se fue".
"Me asusté mucho porque, además, no había nadie y desde esa parte de arriba él podía ver todo, cuántas personas había o si estaba sola, que fue mi caso", afirmó la mujer.
La segunda vez que lo vio, en tanto, fue el lunes 2 de noviembre a la misma hora, entre las 15.30 y las 16.30. En esa ocasión ella salió a entrenar con su marido y logró divisarlo en el mismo lugar, en La Pirámide: "Yo quedé paralizada, pero mi esposo sacó el celular y lo grabó. Cuando nos vio, se fue".
Con el objetivo de advertir a otras chicas que corren por la zona, decidió compartir su experiencia a través de un mensaje, el cual comenzó a ser replicado tanto en redes sociales como en grupos de WhatsApp de los barrios ubicados en las cercanías y de quienes salen a correr.
"Después me enteré que otras chicas ya lo habían visto y que también vivieron una situación similar con él. Otro compañero me comentó que lo cruzaron y que iba hablando solo", afirmó la mujer. Y agregó: "Me recomendaron que hiciera la denuncia policial, para que quede constancia de lo que pasó y no le suceda a otras chicas".
Los detalles que generaron desconfianza y miedo
La denunciante remarcó que uno de los detalles que más le llamó la atención del sujeto y que despertó un instinto de alerta en ella fue que él no tenía gorra, botella de agua ni ningún tipo de elemento para salir a caminar o correr por ese sector de la barda, que es usado únicamente por quienes salen a entrenar.
"Las dos veces fue igual. Arriba en La Pirámide sin equipamiento y mirando los alrededores. También noté que en ambas ocasiones me lo encontré en el mismo horario", agregó.
El mensaje le llegó a la familia del hombre y hay denuncias cruzadas
Como sucede habitualmente, la denuncia pública de la neuquina no tardó en viralizarse e incluso le llegó al joven en cuestión y su familia, quienes decidieron responder a las acusaciones, también a través de un mensaje.
Afirman que él sale a caminar por la barda desde hace meses tres veces por semana y que se lo está acusando "sin pruebas ni fundamentos". Por esta razón, pidieron a los vecinos que dejen de difundir la foto y el video en la que se lo observa a él en La Pirámide.
"No compartan ni reenvíen información que no ha sido verificada. Difundir una acusación de esta gravedad puede causar un daño enorme e irreparable. Por favor, ayuden a frenar su circulación y no sigan reproduciéndola", expresaron.
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