Un club deportivo tuvo que cerrar porque dos familias se enfrentan a tiros todos los días

Los violentos episodios tienen lugar en la localidad de Vista Alegre. Como consecuencia, el Club Social y Deportivo Vista Alegre Norte comunicó que suspendió las actividades temporalmente con el objetivo de resguardar la seguridad de socios y deportistas.

El Club Social y Deportivo Vista Alegre Norte tuvo que suspender sus actividades porque dos familias se enfrentan a tiros todos los días . Quieren resguardar a quienes asisten a la sede y la medida será por tiempo indeterminado hasta que la situación sea controlada y las balaceras cesen. Los vecinos de la zona exigen mayor seguridad y patrullajes constantes.

De acuerdo a información recabada por el portal Centenario Digital, los disparos alteraron la tranquilidad de la localidad neuquina durante tres días seguidos. Por la violencia de los altercados, además, ya tuvo que intervenir personal de la UESPO porque en la Comisaría 49° de Vista Alegre no daban abasto. Las llamadas de emergencia eran incontables y fue necesario un refuerzo.

En cuanto a los enfrentamientos entre las dos familias , ocurren tanto por la mañana como la tarde, en plena vía pública. Este detalle genera mucha preocupación porque es un horario muy transitado, tanto por vehículos como peatones. También hay niños que se dirigen hacia la escuela y lo mismo ocurre con quienes viven en el sector, ya que tienen miedo de que ingrese una bala perdida.

Según comentaron los vecinos, hay pocos móviles y efectivos de la Comisaría 49° para atender la peligrosa situación y afirmaron que el martes incluso tuvo que hacerse presente la UESPO. Fue en horas de la noche y, aunque parecía que todo se había calmado, cuando se retiraron del lugar los disparos se reanudaron una vez más.

Hay versiones que indican, a su vez, que los enfrentamientos entre los integrantes de las familias estarían relacionados con la venta de estupefacientes y las disputas de territorio.

Un club sin actividad por los tiros

Como consecuencia, el Club, que se encuentra ubicado justo en la zona de los ataques, tuvo que suspender las actividades temporalmente. “La decisión se toma ante hechos de inseguridad registrados en los últimos días”, explicaron en un comunicado.

A su vez, desde la Comisión Directiva agradecieron la compresión de toda la comunidad e indicaron que la seguridad de los socios, deportistas y familias es la prioridad.

Inseguridad en Centenario: dispararon al menos diez veces contra una vivienda

Una sucesión de al menos diez disparos contra una vivienda de Centenario despertó a los vecinos del barrio Vista Hermosa el pasado domingo 25 de octubre. El ataque ocurrió alrededor de las 7:30, en el sector del Polideportivo “Tata Scrivani”, y motivó la intervención de efectivos de la Comisaría 52°.

De acuerdo con lo informado, los tiros fueron dirigidos hacia el paredón de una casa. La Policía convocó a personal de Criminalística para examinar el lugar y buscar elementos que permitan esclarecer lo sucedido.

Por el momento, se desconoce quiénes efectuaron los disparos y cuál fue el motivo del ataque. Una de las versiones que se busca determinar es si los responsables escaparon a bordo de un vehículo.

El episodio alteró el descanso de las familias que viven en las inmediaciones del polideportivo. A primera hora de la mañana, las detonaciones interrumpieron la tranquilidad del sector y alertaron a los vecinos sobre lo que estaba ocurriendo.

Tras el aviso, efectivos de la Comisaría 52° acudieron al barrio y constataron que los disparos habían sido dirigidos contra el paredón de una vivienda. Si bien la cantidad de detonaciones generó preocupación, ninguna persona resultó lesionada.