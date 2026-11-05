La Fiesta de la Confluencia 2027 tiene nueva fecha de venta de entradas: dónde sacarlas y la sorpresa de esta edición

El acceso al campo preferencial tiene novedades en esta nueva edición. El megaevento neuquino promete volver a convocar a multitudes en la Isla 132.

La Fiesta de la Confluencia 2027 en Neuquén promete volver a convocar a multitudes en la Isla 132.

Cada vez hay más expectativa por la llegada de la Fiesta de la Confluencia 2027 en Neuquén. El viernes 13 de noviembre quedará habilitada oficialmente la comercialización de entradas para ingresar al campo preferencial.

El megaevento neuquino, fijado entre el 18 y el 21 de febrero , promete volver a convocar a multitudes en la Isla 132. La producción general del festival estará coordinada por el equipo de José Palazzo, creador del Cosquín Rock, en articulación con la Municipalidad de Neuquén.

Inicialmente, el lanzamiento de la venta de entradas estaba previsto para este viernes. Pero la fecha se corrió una semana para que una buena parte de los neuquinos pueda obtener un beneficio especial.

Omar Novoa

Se trata de una preventa exclusiva para clientes del BPN: podrán comprar las entradas hasta en 9 cuotas sin interés con todas las tarjetas del banco (Visa, Mastercard y Confiable). Pasadas las 72 horas iniciales, se abrirá la venta al resto de los medios de pago de todos los bancos.

A partir del viernes 13 de noviembre, los fanáticos podrán adquirir sus pases preferenciales de manera 100% online a través del sitio edenentradas.com. El precio de las entradas se dará a conocer ese día.

Fiesta de la Confluencia 2027: la novedad de esta edición

Como cada año, la mayor parte del predio estará habilitada para recorrer de forma gratuita. Sin embargo, a diferencia de ediciones anteriores, el sector preferencial incluirá una vista exclusiva para disfrutar de más cerca y con mayor comodidad a los artistas. Para esta entrega, la grilla se estructuró en cuatro noches temáticas: cumbia, urbana, rock y folklore.

Quienes compren los tickets del campo preferencial disfrutarán de una experiencia diferente, a través de una pulsera con un chip que facilita su acceso rápido al predio.

Los pases incluyen vista privilegiada del escenario y acceso con pulsera Pocket Cash. Este sistema permite cargar dinero de forma anticipada y hacer pagos sin efectivo (Tap). Para comprar comida, bebida y merchandising sólo hay que apoyar la pulsera en los lectores magnéticos y el monto se descuenta al instante.

Además, no se necesita conexión a Internet en el momento de abonar, lo que permite una atención más simple y veloz. En el sector preferencial, también habrá sanitarios exclusivos.

Fiesta de la Confluencia 2027: la grilla día por día

Jueves 18 de febrero: noche de cumbia y cuarteto con Ke Personajes, Un Poco de Ruido, Q’ Lokura, LBC y Euge Quevedo.

noche de cumbia y cuarteto con Ke Personajes, Un Poco de Ruido, Q’ Lokura, LBC y Euge Quevedo. Viernes 19 de febrero: noche urbana y pop con Usted Señálemelo, Paulo Londra, Silvestre y La Naranja, María Becerra.