Día 2 de la Fiesta de la Confluencia 2027, con pop y música urbana: uno por uno, la grilla completa de artistas

El viernes 19 de febrero de 2027, la segunda noche de la Fiesta de la Confluencia en Neuquén , estará dedicada al pop, las corrientes alternativas y los grandes nombres de la música urbana contemporánea. La grilla reúne a exponentes que han conquistado tanto los circuitos de festivales internacionales como los principales rankings de escucha.

La programación se pondrá en marcha con la sofisticación sonora de Usted Señalemelo , uno de los estandartes indiscutidos de la renovación del rock alternativo e indie pop gestado en Mendoza. Integrado por Juan Saieg en voz y teclados, Gabriel "Cocó" Orozco en guitarras y coros, y Lucca Beguerie Petrich en batería, el trío cosechó aclamación unánime con sus discos II y TRIPOLAR —este último nominado al Grammy Latino—, girando por certámenes internacionales como el Lollapalooza en Estados Unidos gracias a composiciones complejas y envolventes como Big Bang y Agua Marfil.

A continuación, Paulo Londra marcará uno de los momentos más esperados de la velada. El artista cordobés, forjado en las competencias de improvisación de plazas y en El Quinto Escalón, transformó el trap y el hip hop hispanohablante mediante un enfoque melódico centrado en vivencias cotidianas y afectivas. Tras el impacto planetario de su ópera prima Homerun, colaboraciones con figuras de escala mundial como Ed Sheeran y una forzosa pausa legal de tres años, Londra rubricó su regreso discográfico con Back to the Game, respaldado por hits indelebles como Adán y Eva, Tal Vez y Plan A.

La segunda jornada continuará con Silvestre y La Naranja, cuarteto porteño conformado por Justo Fernández Madero, Francisco Nicholson, Lucas Sideras y Fernando Diego Ridolfi. La banda ha sabido amalgamar el indie pop con el funk, el neo-soul y la psicodelia, un camino que tras el lanzamiento de placas como SUPERBESTIA y Sueño Cítrico los condujo a colmar el mítico Estadio Obras a través de creaciones magnéticas como El Fuego de la Experiencia y Tu Veneno.

El cierre consagratorio estará a cargo de María Becerra, la "Nena de Argentina", quien ratificará su condición de ícono del pop urbano mundial. Surgida originalmente en YouTube, Becerra revolucionó la escena discográfica transitando con holgura por el reguetón, la bachata y la cumbia de la mano de trabajos como Animal y La Nena de Argentina, convirtiéndose en la primera cantante solista femenina del país en llenar dos veces el Estadio River Plate y cosechando himnos globales como AUTOMÁTICO, Corazón Vacío y ¿Qué Más Pues?.

Fiesta de la Confluencia 2027, viernes 19 de febrero: grilla completa

Ganador Pre Confluencia

Usted Señalemelo

Ganador Pre Confluencia

Paulo Londra

Silvestre y La Naranja

María Becerra