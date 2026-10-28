Video: misteriosa luz fue registrada en varias ciudades y hablan de avistamiento masivo de ovnis

Los videos llegaron de seis ciudades diferentes, fueron registradas durante dos noches seguidas y se viralizaron de inmediato.

La formación luminosa fue registrada durante la noche del 24 al 25 de octubre desde varias regiones de Chile (Foto: Captura de video / Tío OVNI)

Una luz brillante que parecía expandirse en el cielo sorprendió en distintas regiones de Chile y quedó registrada en videos que comenzaron a circular en redes. Las imágenes despertaron especulaciones que se viralizaron.

Todo ocurrió en las noches del 24 al 25 de octubre, es decir durante el fin de semana, y fue presentado por usuarios como un supuesto avistamiento masivo de ovnis.

La formación se observó durante algunos minutos desde localidades del centro y del sur del país. Los reportes llegaron desde San Antonio, Concón e Hijuelas, en Valparaíso; Chillán , en Ñuble; Talcahuano, en Biobío; y Osorno, en la región de Los Lagos.

El video que reunió las imágenes del supuesto OVNI

La cuenta Tío OVNI, dedicada a compartir registros de fenómenos aéreos, reunió material enviado por sus seguidores en un compilado de casi diez minutos. Las secuencias muestran el resplandor desde diferentes puntos de observación.

En varias tomas se distingue un núcleo más brillante rodeado por una luminosidad difusa. En algunas grabaciones se ven techos, cables y luces urbanas; otras ofrecen una vista más abierta del cielo, lo que permite comparar la apariencia de la formación desde distintos entornos.

La sigla OVNI significa objeto volador no identificado: describe una observación cuya naturaleza todavía no pudo determinarse. Su uso no constituye una confirmación de que se trate de una nave extraterrestre.

El lanzamiento chino que aparece entre las hipótesis

Entre las explicaciones difundidas aparece un posible vínculo con el lanzamiento del cohete chino Long March 8A. El despegue está confirmado, aunque todavía falta establecer una relación entre esa misión y las imágenes captadas en territorio chileno.

La Administración Espacial China informó que el Long March 8A despegó desde el centro espacial comercial de Hainan, en Wenchang, para colocar un grupo de satélites de internet en órbita baja. Según el comunicado, los equipos llegaron a la trayectoria prevista.

El lanzamiento se produjo a las 10:03 del 25 de octubre en China, equivalentes a las 23:03 del sábado 24 en Chile continental. La conversión horaria ubica esa operación espacial en la misma noche de los avistamientos.

Sin embargo, la coincidencia temporal necesita contrastarse con la ubicación y la dirección de cada registro para determinar si existe una correspondencia. Los comunicados chinos confirman la misión, pero no identifican el fenómeno filmado en Chile.

Qué se necesita para identificar las luces

En Chile, el organismo especializado es la Sección de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos (SEFAA), antes conocida como CEFAA, dependiente de la DGAC. Por el momento, no se difundió una conclusión de esa institución sobre este episodio.

Tío OVNI reunió las filmaciones enviadas por sus seguidores en un compilado de casi diez minutos (Foto: Captura de video / Tío OVNI)

En sus investigaciones, la SEFAA evalúa fenómenos meteorológicos, reflejos de luz, aeronaves, satélites y reingresos de objetos espaciales. Cada posibilidad debe contrastarse con las evidencias antes de establecer una explicación y clasificar el reporte recibido.

Para estudiar un reporte, la sección solicita fecha, hora, ubicación y dirección de la observación, además de datos sobre el clima y puntos de referencia del entorno. Su metodología es para comparar las imágenes con información de tráfico aéreo y trayectorias de objetos astronómicos.

El organismo pide los archivos originales, porque las redes sociales y los servicios de mensajería modifican el material y dificultan el análisis. Con esas evidencias busca verificar las circunstancias de la filmación, descartar manipulaciones y evaluar las posibles explicaciones.