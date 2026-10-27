Universidades públicas: los no docentes harán un paro nacional de 24 horas, ¿cuándo será?

La medida se debe al pedido del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y se suma al plan de lucha de docentes y estudiantes.

Los trabajadores no docentes de las universidades públicas realizarán este miércoles 28 de octubre un paro nacional de 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo. La medida forma parte de un plan de lucha para reclamar mejoras salariales y exigir que el Gobierno nacional cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, la Universidad Nacional del Comahue ( UNCo ) se encuentra afectada.

La decisión fue confirmada por María Julia Barsotelli , secretaria general del sindicato no docente de la universidad, quien aseguró que el sector continuará con las protestas ante la falta de respuestas oficiales. Además, adelantó que ya se definieron nuevas medidas de fuerza para noviembre.

“Nosotros, por supuesto, no podemos quedarnos de brazos cruzados”, afirmó la dirigente en Radio CALF, en la que cuestionó la postura del Gobierno frente a los reclamos de la comunidad universitaria.

El paro se suma a las medidas que vienen realizando docentes y estudiantes, en medio de un conflicto que mantiene en alerta a las universidades públicas de todo el país.

Por qué hacen paro los no docentes

Uno de los principales reclamos es el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso. Según explicó Barsotelli, ya pasó un año desde su aprobación y el Gobierno nacional todavía no cumple con la norma.

La dirigente señaló que la decisión de continuar con el plan de lucha se tomó en una reunión del Consejo Directivo de la federación, con representantes de más de 54 universidades. Los trabajadores sostienen que necesitan salarios dignos para garantizar el funcionamiento de las instituciones educativas.

Es por este motivo que remarcan que la defensa de la universidad pública también implica mejorar las condiciones laborales de quienes trabajan en ella. Bajo esa consigna, los gremios ratificaron su rechazo a la política del Gobierno nacional y advirtieron que podrían profundizar las medidas si no hay avances.

Sin novedades sobre las paritarias

Otro de los puntos que preocupa a los trabajadores es la falta de una nueva convocatoria para discutir los salarios. Respecto a la posibilidad de retomar las negociaciones, Barsotelli aseguró que hasta el momento no recibió novedades sobre una reunión paritaria.

La secretaria general también cuestionó los encuentros anteriores con el Gobierno, al considerar que no permitieron alcanzar soluciones concretas para los reclamos del sector.

De todos modos, indicó que cualquier convocatoria será comunicada por la federación. Mientras tanto, los trabajadores mantienen el paro previsto para este miércoles y las medidas anunciadas para noviembre.

Cómo seguirá el conflicto universitario

El paro de este miércoles será una nueva jornada de protesta para los no docentes de las universidades públicas de todo el país. La medida durará 24 horas y se realizará sin asistencia a los lugares de trabajo.

Además, el sector ya definió un cronograma de paros para noviembre, por lo que el conflicto continuará durante las próximas semanas si no hay avances en las negociaciones. Por ahora, los gremios no tienen confirmación de una nueva reunión paritaria y mantienen sus reclamos por salarios y financiamiento.

La continuidad de las medidas dependerá de las respuestas del Gobierno nacional. Mientras tanto, docentes, no docentes y estudiantes sostienen sus acciones en defensa de la universidad pública.