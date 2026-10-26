Las obras del Distrito 6 entraron en su etapa final y podrían concluir en poco más de un mes. Los terrenos tendrán agua, gas, cloacas y electricidad.

Neuquén está a un paso de terminar 403 lotes con servicios: cuándo podrían estar listos.

La ciudad de Neuquén avanza con una nueva etapa de urbanización en la meseta y está cada vez más cerca de completar 403 lotes con servicios en el Distrito 6 . El proyecto, impulsado en conjunto por la Municipalidad y el Gobierno provincial , transita sus últimos trabajos y podría estar terminado en poco más de un mes.

La iniciativa apunta a ampliar las alternativas de acceso a la tierra para las familias neuquinas, en un contexto de crecimiento poblacional y mayor demanda habitacional. Durante una recorrida por el sector, funcionarios municipales y provinciales destacaron el avance de las obras y el trabajo conjunto para consolidar nuevos espacios urbanos.

El presidente del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat, Marco Zapata , explicó que el desarrollo se encuentra en la etapa final. Las redes de agua, gas, cloacas, electricidad y los desagües pluviales están prácticamente terminados , mientras se realizan las últimas tareas vinculadas al tendido eléctrico.

El proyecto contempla 403 terrenos unifamiliares con infraestructura básica y cordón cuneta, para favorecer el drenaje del agua de lluvia.

De acuerdo con las estimaciones oficiales, las obras podrían concluir en poco más de un mes. Una vez finalizadas, las familias podrán avanzar con sus proyectos para construir sus viviendas.

Los terrenos se desarrollan en tierras que anteriormente pertenecían al Foro de la Meseta, a partir de convenios que permitieron avanzar con la urbanización del sector.

La apuesta de Neuquén para facilitar el acceso a la tierra

Durante la recorrida, la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, destacó que el desarrollo forma parte de una de las principales políticas públicas del Municipio para ampliar las posibilidades de acceso a terrenos con servicios.

“Ya llevamos entregados alrededor de 5.000 lotes y esta iniciativa acompaña la decisión de la ciudad de no tener más tomas ni barrios informales”, afirmó.

La funcionaria remarcó que contar con terrenos urbanizados permite ofrecer alternativas a las familias que buscan resolver su situación habitacional y evitar que el crecimiento de la ciudad se traduzca en nuevas ocupaciones informales.

También señaló que Neuquén recibe entre 70 y 100 personas por día, una dinámica que incrementa la demanda de suelo urbano y soluciones habitacionales.

Qué otros lotes se entregarán en Neuquén

Por su parte, la ministra de Infraestructura de la provincia, Tanya Bertoldi, explicó que el proyecto forma parte del programa Neuquén Integra, que articula acciones entre el Gobierno provincial y la Municipalidad.

La iniciativa contempla tanto nuevos desarrollos urbanos como la consolidación de asentamientos irregulares, mediante procesos de regularización y la incorporación de servicios esenciales.

Además, Bertoldi anticipó que en los próximos días se anunciará la entrega de más de 1.100 lotes en otro sector cercano al hospital Norpatagónico.

La nueva urbanización se sumará a las acciones conjuntas que llevan adelante ambos niveles del Estado para ampliar el acceso a la tierra y acompañar el crecimiento de la capital neuquina.