Tarifa Neuquina: más de 15 mil usuarios se inscribieron en las primeras 48 horas

El programa creado por el Gobierno provincial permite la bonificación del 30% en el cargo fijo y el cargo variable. Para quienes se inscriban antes del 10 de noviembre, lo verán reflejado en la factura con vencimiento en diciembre.

A solo 48 horas de la puesta en marcha del formulario para acceder a descuentos en la tarifa eléctrica , 15.058 usuarios residenciales del Ente Provincial de Energía del Neuquén ( EPEN ) ya se adhirieron a Tarifa Neuquina , el programa provincial implementado por el gobernador Rolando Figueroa que establece una bonificación del 30% en el cargo fijo y el cargo variable de la factura eléctrica.

La cifra representa el 15,5% del universo de usuarios residenciales alcanzados por la iniciativa, destinada a los hogares que reciben el servicio eléctrico del EPEN en la provincia.

El viernes, durante el aniversario de Los Miches, Figueroa presentó la Tarifa Neuquina , un beneficio que busca trasladar a los hogares las ventajas del desarrollo energético de la provincia. “A partir del mes que viene, los neuquinos pagamos un 30% menos de la luz en cada una de las viviendas”, afirmó y remarcó: “Vamos a continuar trabajando en promocionar la actividad económica”.

Por su parte, el presidente del organismo, Mario Moya, explicó que la inscripción se encuentra habilitada desde el fin de semana y que el procedimiento es sencillo. Los interesados pueden ingresar a tarifaneuquina.neuquen.gob.ar o acceder directamente al portal del organismo.

Para completar el formulario, se deben ingresar los datos del suministro y sus datos personales: nombre, teléfono y correo electrónico. Una vez completado el trámite, quedan registrados en el programa.

Moya aclaró que también pueden inscribirse quienes no sean titulares del medidor y quienes tengan más de un suministro, siempre que se trate de servicios residenciales prestados por el EPEN.

Cuándo se verá reflejado el descuento

Los usuarios que completen la inscripción hasta el 10 de noviembre tendrán la bonificación incorporada en la próxima factura, con vencimiento en diciembre. Quienes se registren después de esa fecha verán reflejado el beneficio en la factura siguiente, según el cronograma previsto para su aplicación.

El EPEN restableció la líenas de media tensión pero los productores fueron afectados.

El presidente del EPEN destacó la importancia de realizar la inscripción dentro del plazo establecido para acceder al descuento en la primera factura prevista.

Además, quienes tengan dificultades para completar el formulario o necesiten asistencia podrán acercarse a las oficinas de los servicios eléctricos del EPEN distribuidas en la provincia.

Neuquén, el motor energético del país

"Neuquén es el motor energético del país. No sólo por Vaca Muerta que registra un crecimiento que es destacado, incluso, en el mercado internacional de los hidrocarburos, sino también por las hidroeléctricas. Pero es el desarrollo acelerado de Vaca Muerta (producto de la planificación estratégica neuquina) y el ordenamiento de las cuentas públicas, lo que permitió contar con un mayor volumen de recursos para invertirlo en beneficio de los neuquinos", recalcó el gobernador Rolando Figueroa durante el anuncio de la semana anterior.

Y aseguraron que "una y otra vez, desde el gobierno provincial se ha dicho que estas acciones tienen un contexto que no debe soslayarse y que incluye el fin de los privilegios, la tolerancia cero a los hechos de corrupción, los planes de viviendas, los créditos a emprendedores, las becas a deportistas y el fortalecimiento de las áreas esenciales como de Educación, Seguridad y Salud".

Las rebajas contempladas en la "Tarifa Neuquina" comenzarán a regir el próximo mes y quienes quieran acceder al beneficio deberán inscribirse. Será otro aporte al desarrollo de las actividades económicas en cada una de las regiones, según se indicó.