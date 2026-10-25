Dos accidentes en una Avenida: un auto protagonizó un impactante vuelco y otro chocó contra un móvil policial

Un vuelco y una serie de choques se registraron esta mañana en la avenida Mario Zambrano. Una joven fue atropellada y trabajaron bomberos y policías.

Este domingo por la mañana se produjo un impactante vuelco en Plaza Huincul y un accidente que terminó con una joven atropellada. La secuencia de incidentes ocurrió sobre la avenida Mario Zambrano e incluso uno de los autos involucrados terminó impactando contra un móvil policial.

El episodio se registró alrededor de las 6.40 horas en el barrio Uno, cerca del Pozo 1. En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios, personal policial y una ambulancia. Al lugar arribaron tras un llamado de emergencia por un vuelco con personas lesionadas, en el que estuvo involucrado un Volkswagen Vento de color blanco.

Tras el aviso, se hizo presente una ambulancia y posteriormente arribó una dotación integrada por cinco bomberos para intervenir en el lugar. También trabajó personal de la Policía del Neuquén, que dispuso un corte preventivo del tránsito debido a la importante circulación de vehículos en ese sector.

Otro vehículo habría protagonizado una secuencia de choques

De acuerdo con fuentes extraoficiales y testimonios de personas que presenciaron la situación, otro automóvil, un Toyota de color gris, habría circulado a alta velocidad por la misma avenida y perdido el control.

Según esos relatos, el vehículo derribó dos árboles y terminó su recorrido impactando contra un móvil policial. En medio de la secuencia, una joven que se encontraba observando la escena también habría sido atropellada por el Toyota.

Hasta el momento, no se conococe cuántas personas resultaron heridas ni tampoco cómo ocurrió el episodio. El hecho vuelve a poner la atención sobre esta avenida, donde la semana pasada se registró un triple choque.

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