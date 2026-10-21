Tenía 38 años y desde aquella tragedia de 2019, estaba al frente de la red de concesionarias de maquinaria de su familia. Iba solo y no se explica qué le pasó.

Un empresario patagónico se mató en un inexplicable vuelco, a 7 años de la muerte de su padre en la misma ruta.

Santiago Felipe Fiocchi, un conocido empresario de Tierra del Fuego , murió este miércoles 21 de octubre de 2026, a los 38 años, al sufrir un impresionante vuelco con su auto sobre la ruta 3.

El accidente fatal ocurrió en el sector de estancia San Luis, entre las ciudades de Río Grande y Tolhuin, y marca un sorprendente destino trágico para una familia conocida en el extremo sur del país.

Siete años antes, en 2019, el hombre ahora fallecido había quedado al frente de la empresa debido a la repentina muerte de su padre, también víctima de un accidente de tránsito. Y en la misma ruta.

Por el momento, se desconoce qué fue lo que le pasó al actual titular de Patagonia Maquinarias, con sede en Rió Grande, y por qué perdió el control del vehículo que manejaba, una coupé Toyota 86 GR en la que iba solo, con aparente destino final en Tolhuin.

En una recta y con el cinturón puesto: ¿qué pasó?

Según informó Resumen Policial, el despiste se produjo a la altura del kilómetro 2.868 de la ruta 3, en plena recta y con óptimas condiciones de transitabilidad.

En el asfalto quedaron marcadas las huellas de frenada y del posterior desvío hacia la banquina de tierra.

El equipo de emergencias encontró a Pablo Fiocchi sin vida en el interior del deportivo Toyota, con el cinturón de seguridad puesto. FM Fuego

Tras salirse de la calzada, el vehículo siguió varios metros por el descampado, dio numerosos tumbos hasta quedar apoyado sobre su lateral derecho.

Según se informó, el Toyota estaba a casi 100 metros del punto de despiste.

El conductor fue hallado sin signos vitales y con el cinturón de seguridad puesto.

Las causas, por ahora un misterio

Las causas del fatal accidente aún no pudieron ser determinadas.

Según fuentes de la investigación, la distancia que recorrió el auto después de salir de la ruta daría cuenta de que Fiocchi circulaba a una velocidad elevada, aunque todavía no se habían informado resultados de ninguna pericia que lo confirmara.

Hay un factor que suele estar presente en la zona donde se produjo la tragedia: es habitual que los automovilistas se topen con guanacos en el camino, un problema frecuente en muchas rutas de la Patagonia Sur, y que suele provocar accidentes.

Sin embargo, cuando los equipos de emergencia llegaron al lugar, no divisaron animales en los alrededores.

La otra causa que podría explicar el despiste también es algo habitual: el uso del celular al volante.

Sin embargo, esta opción está casi descartada, incluso con más certezas que la posibilidad de un camélido en la calzada: en el sector donde se produjo el vuelco no hay señal de celular.

Al mando de la empresa familiar desde Tierra del Fuego

Patagonia Maquinarias es una empresa que maneja concesionarias oficiales de John Deere en Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut, y además comercializa maquinaria pesada de otras marcas en la región.

La empresa fue desarrollada por Pablo Fiocchi, quien se desempeñó como socio gerente e impulsó esa concesión en las provincias del sur patagónico, negocio que comandó hasta su trágica muerte de mayo de 2019, cuando tenía 60 años.

La muerte de su padre en moto

Fiocchi padre circulaba en una moto por la misma ruta 3, aunque en un sector más urbano, en la zona de Campamento YPF, cuando fue impactado por un auto que salía de lo que entonces era la obra en construcción del mini estadio de Río Grande.

Pablo Fiocchi fue embestido por una camioneta cuando circulaba en moto por la ruta 3, en mayo de 2019. FM Fuego

Luego de esa terrible circunstancia, a los 31 años un joven Santiago Fiocchi asumió la responsabilidad de ponerse al frente de la firma, que dirigió desde entonces hasta esta trágica muerte.

En el equipo de gestión, sin embargo, no estaba solo.

Según puede leerse en el LinkedIn de la compañía, dos hermanas lo acompañaban como directora de administración y finanzas y en el área de marketing y publicaciones corporativas de la firma.