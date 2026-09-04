En la sucesión de accidentes no hubo heridos graves pero sí autos destruidos. Los bomberos reconocen que es una zona peligrosa para el tránsito.

Tres choques en tres días: cuál es el lugar "maldito" de la Ruta 3.

¿Hay un punto “maldito” para los automovilistas en la Ruta Nacional N° 3 ? Con el ocurrido en la mañana de este viernes 4 de septiembre de 2026, son tres los accidentes que se produjeron en solo tres días casi en el mismo lugar de la ruta que conecta la Ciudad de Buenos Aires con la de Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego , y con más de 3.000 kilómetros, es una de las más largas de la Argentina.

Ninguno de los tres choques tuvo víctimas fatales o heridos graves, pero sí hubo autos completamente destruidos. Y lo más llamativo es que la zona donde ocurrieron no parece ser especialmente peligrosa.

Sin embargo, las condiciones climáticas y el pavimento húmedo pueden convertirse en una trampa inesperada e influyeron en al menos una de las tres colisiones.

"Hemos tenido varios accidentes"

El tercero de los choquese tuvo lugar aproximadamente a las 7.35 de este viernes. Como los otros dos, fue muy cerca del monumento Cenotafio de Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut, a la altura del kilómetro 1.830 de la Ruta 3.

Choque en Ruta 3, en Comodoro Rivadavia.

Tras uno de los incidentes viales, Pablo Quiroga, de los Bomberos Voluntarios de Comodoro Rivadavia, remarcó que el lugar es un sector peligroso del camino. +

“Acá entre (la estación de YPF) Eureka y el centro, sí, hay varios vuelcos, hemos tenido varios accidentes”, manifestó.

Ruta 3: choque y vuelco doble

La reciente seguidilla se inició el miércoles 2, con un toque que derivó en dos vuelcos. Un Ford Focus y un Fiat Palio terminaron completamente destruidos.

El Focus iba por el carril izquierdo, derrapó sobre el pavimento mojado y la conductora perdió el control.

La inesperada maniobra terminó contra el Palio que circulaba por el carril derecho. La violencia del choque provocó que ambos vehículos volcaran a un costado de la ruta.

Dos autos volcados en Ruta 3.

Según trascendió, en el Ford viajaban tres mujeres. En tanto, en el Fiat iban un hombre, identificado como Manuel Silva, y su acompañante, una mujer a la que estaba llevando a una entrevista laboral.

“Derrapó como venía y me agarró a mí”, contó después Silva. “No me dio tiempo a nada”.

Dos colisiones más en Chubut

El jueves 3 de septiembre hubo otro choque. Una mujer de 26 años, que circulaba a bordo de un Peugeot 206 impactó contra la parte trasera de una Ford EcoSport que circulaba delante suyo.

De acuerdo con el relato de la conductora, la EcoSport no se detuvo y continuó su marcha. El Peugeot, en tanto, terminó impactando contra el guardarrail ubicado a un costado de la ruta, sufriendo importantes daños materiales.

Por último, este viernes, chocaron un Peugeot 2008 y un Volkswagen Nuevo Polo.

De acuerdo con el relato del conductor del Peugeot, el accidente se habría desencadenado por un desperfecto mecánico.

El hombre les explicó a los policías que acudieron al lugar que se le salió la rueda delantera derecha del vehículo.

La situación hizo que perdiera el control del auto y chocara con el Volkswagen Polo que circulaba en el mismo sentido.

El choque y el posterior operativo para retirar los vehículos provocó importantes demoras en esa zona de la Ruta 3 cercana a Comodoro Rivadavia, con filas de vehículos que se extendieron a lo largo de casi cuatro kilómetros.