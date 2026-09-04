Los cinco animales fueron hallados sin lengua, ojos ni orejas. El especialista en ovnis aseguró que es imposible que lo hayan hecho carroñeros.

Caballos mutilados: un ufólogo rechazó la versión policial y dijo que se trata de experimentos genéticos.

Tras la aparición de cinco caballos muertos y con extrañas mutilaciones en un campo de la provincia de Chubut , un especialista en ovnis cuestionó la afirmación policial de que las lesiones fueron causadas por animales carroñeros y el clima, y habló de experimentos genéticos.

El hallazgo de los animales mutilados -dos caballos y tres yeguas- fue denunciado por Francisco Quilodrán, propietario de un campo cercano a la localidad de Río Mayo, en Chubut.

Quilodrán, además, publicó fotos en sus redes en las que se ven los cuerpos de los animales con mutilaciones en la cabeza y el cuello, sin los ojos, la lengua ni las orejas, y sin rastros de sangre.

La aparición de los caballos fue denunciada por el dueño del campo en Chubut.

“Nunca había visto algo así”, aseguró el hacendado. “La parte de la lengua la tienen cortada atrás, como con un láser", detalló. Y agregó: "No tienen lengua y el ojo está blanco.

Qué dijo el comisario

La difusión del hecho derivó en la actuación de oficio de la Policía, que realizó una inspección en el lugar, el establecimiento ganadero La Lucía.

Posteriormente, el jefe de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia, Cristian Mulero, dio por cerrado el caso afirmando que las heridas fueron causadas por aves y zorros tras la muerte natural de los equinos.

Acerca de lo que parecían ser cortes limpios y sin sangre, Mulero explicó que "el sol, el viento y la deshidratación hacen que la piel se seque y se contraiga rápidamente sobre los huesos”.

"No tiene ni idea"

La teoría oficial fue cuestionada por el ufólogo cordobés Sergio Soria.

Caballos mutilados en Río Mayo, Chubut.

"Que deje los zapatos al zapatero y que no se ponga a dar explicaciones de lo que no tiene ni idea", le dijo el especialista al medio local Río Mayo 1935, en referencia a lo declarado por el comisario.

Soria descartó que pudieran haber sido animales carroñeros los causantes de las heridas, pero también desechó la teoría popular del “chupacabras” que empezó a circular en las redes.

El especialista en objetos voladores no identificados apuntó directamente a la intervención extraterrestre, y le dio crédito a los relatos de varios vecinos que, semanas atrás, denunciaron haber visto objetos voladores con forma de plato sobre el camino que conduce a la planta de Orizon, una empresa productora de agua mineral de la zona.

En base a estos testimonios, el ufólogo sostuvo la teoría de que los caballos "fueron llevados a un ovni" para realizar experimentos genéticos mediante la extracción deliberada de órganos y tejidos blandos.

El dueño del campo tampoco coincidió con la Policía

Para Soria, también es clave el relato del propio Quilodrán, que contradice la versión de Mulero.

Mientras el comisario habló de animales muertos desde hacía al menos un mes, el dueño del campo dijo que llevaban pocos días.

“Yo le creo a este muchacho que tiene experiencia, que encontró los caballos ahí mutilados”, expresó el ufólogo cordobés.

¿Y por qué solamente tomaron la lengua, las orejas, parte del costado de la cara de los caballos? -insistió- No cierra, no cierra”.