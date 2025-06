¿Un ovni en La Pampa?: luces en el cielo, tanques que se vacían solos y ganado mutilado

Luces sobre las lagunas y tanques que se vacían solos

Allí, aseguran, las luces que se mueven sobre las superficies casi secas de estos espejos de agua empezaron a formar parte del paisaje.

La rutina matutina de muchos vecinos incluye acercarse a recolectar sal en bolsas de arpillera. Durante estas tareas, son frecuentes testigos de apariciones lumínicas sin origen aparente.

Algunos lugareños incluso describen haber observado lo que parece ser una ciudad iluminada flotando en medio del campo, suspendida en el aire como un espejismo imposible.

José Molina, oriundo de General Acha pero radicado en Puelches desde hace 14 años por trabajo, es uno de los principales testigos de estos eventos. "Hace dos noches atrás —por el sábado 7 de junio— vimos algo que no supimos qué era, con unas luces naranjas", relató con detalles a La Opinión Austral.

El hombre asegura que los avistamientos son constantes: "Hemos visto platos voladores, sobre todo en invierno, tipo seis o siete de la tarde, cuando está cayendo el sol. Hay un campo acá cerca donde es normal, lo ven todos los días".

Puelches lagunas.jpg Puelches está en el centro geográfico de la Argentina, rodeado de lagunas secas donde -aseguran- todo el tiempo se ven luces extrañas en el cielo.

Molina recuerda otro episodio particularmente llamativo: "Hace un mes atrás vimos pasar tres luces. Parecía que venían jugando. Una roja, otra naranja y otra verde. Iban rotando la posición entre ellas".

Recientemente, José vivió una experiencia que lo dejó desconcertado. Un vecino de la zona le pidió que controlara por la mañana el nivel de un tanque australiano que estaba a punto de desbordarse. Cuando a fue a verlo, se sorprendió.

"No tenía una gota de agua. Lo llamé enojado y le expliqué lo que había pasado. Saqué fotos, grabamos un video, recorrimos la cañería. Y no es el primer tanque que vacían", explicó Molina.

Mutilaciones quirúgicas

En los últimos días hubo otra situación que se repite, y que que los pobladores también asocian con los extraños fenómenos que observan en el cielo.

Puelches - vacas.jpg En Puelches cuentan que hace tiempo encuentran vacas o caballos mutilados y sin vida, y que los demás animales no quieren ni acercarse. La Opinión Austral

En una chacra cercana a un basural local encontraron un caballo mutilado. Como en oportunidades anteriores, se repetía un patrón ya conocido en la zona: cortes quirúrgicos, ausencia total de sangre y el rechazo instintivo de otros animales a acercarse al lugar.

Las vacas, repiten en Puelches, también han sido víctimas de mutilaciones con idénticas características.

Un objeto no identificado en el cielo de La Pampa

Pero el episodio que más impactó a los lugareños sucedió el sábado 7 de junio a l anoche, sobre la laguna La Amarga.

José observó algo que bajaba del cielo entre destellos luminosos e inicialmente creyó que se trataba de una avioneta en problemas.

"Era algo grande. Fuimos hasta el lugar pensando que íbamos a encontrar gente herida. Pero al llegar no había ni incendio, ni explosión, ni nada", describió el testigo, que enseguida dio aviso a la policía.

La situación se volvió aún más extraña cuando consultó con otro puestero de la zona: "No solo me confirmó que el objeto estaba en la zona, sino que me dijo que llevaba dos horas quieto en el mismo lugar, girando".

Molina no tiene dudas sobre lo que presenció: "Yo estoy seguro de que era un OVNI y que cayó en La Amarga. La dueña del campo caminó por la laguna y encontró unos círculos grandes, inexplicables", agregó para fundamentar su teoría.

Carlos Suárez, el puestero que fue consultado por Molina, confirmó lo que dijo su vecino. "No lo vi caer, pero sí lo vi detenido, suspendido a unos 10 o 15 metros sobre el suelo. Lo vieron camioneros y más gente", aseguró.

Suárez enfatizó la frecuencia de estos extraños acontecimientos: "No hay noche que no pase algo. A veces bajan despacito, otras veces van fuerte".