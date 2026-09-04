Una discusión dentro de una vivienda terminó a los tiros y con una víctima fatal. La Policía investiga un presunto conflicto previo.

Noche de terror en un barrio por un conflicto entre dominicanos: un muerto y una mujer herida.

Un violento episodio que finalizó con un hombre asesinado a tiros y una mujer herida sembró el terror durante la noche del jueves en un barrio de la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut .

Por el grave hecho ya hay un detenido, un hombre de 32 años señalado como el presunto autor de los disparos.

Todos de la República Dominicana

De acuerdo con la información brindada por la Policía del Chubut, tanto el sospechoso del homicidio como las dos víctimas son inmigrantes provenientes de la República Dominicana.

El episodio, que generó conmoción no solo en el barrio Pueyrredón sino en toda la ciudad, se convirtió en el undécimo homicidio registrado en Comodoro Rivadavia en lo que va de 2026.

Un muerto y una herida en Comodoro Rivadavia tras una pelea entre dominicanos.

El enfrentamiento se produjo dentro de un inquilinato de la calle Gabriel Barceló al 600, del barrio Pueyrredón. Las autoridades confirmaron que el lugar donde ocurrió ya registra antecedentes por otros hechos violentos.

Alrededor de las 21.04, la Policía recibió un llamado que alertaba sobre dos personas heridas de arma de fuego.

Agentes de la Comisaría Quinta de Comodoro Rivadavia se dirigieron al lugar y encontraron dos personas con heridas de bala: un hombre que presentaba dos impactos y murió en el lugar debido a la gravedad de las lesiones, y una mujer con un disparo en un pie, que fue trasladada al Hospital Regional Víctor Sanguinetti, donde se encuentra fuera de peligro.

Una discusión, un arma y un forcejeo fatal

“Podemos asegurar que entre la víctima y el victimario había una relación”, le confirmó el jefe de la Unidad Regional de Policía de Comodoro Rivadavia, Cristian Mulero al noticiero local Buen Día Comodoro.

Según se desprende de la reconstrucción preliminar, el enfrentamiento se produjo en el domicilio del autor de los disparos, que se encontraba allí junto con su pareja.

Al lugar llegó un hombre y comenzó una discusión que fue aumentando de intensidad.

Mulero relató que en un momento, el visitante extrajo un arma de fuego y comenzó un forcejeo con el propietario de la vivienda. Durante esa pelea se produjo un primer disparo que impactó en el pie de la mujer.

Luego, “el victimario logra sacarle el arma de fuego a la otra persona y le efectúa dos disparos”, contó Mulero.

Una de las balas atravesó la arteria femoral del hombre, quien sufrió una importante pérdida de sangre y murió .

Otros dos sospechosos fueron liberados

“Los motivos puntuales de por qué comienza la discusión todavía no lo podemos establecer”, aclaró el comisario.

En las primeras horas de la madrugada de este viernes también fueron detenidos otros dos hombres que se encontraban en el lugar.

Sin embargo, posteriormente se estableció que no habían participado del homicidio y fueron dejados en libertad.

Mientras tanto, la División Policial de Investigaciones trabaja junto a la Fiscalía de Comodoro Rivadavia para reconstruir la secuencia completa, determinar las responsabilidades y establecer qué ocurrió antes de que se produjeran los disparos que terminaron con la vida del hombre.