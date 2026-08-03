El acusado se entregó en una comisaría poco después del fallecimiento de la víctima en el hospital. Un jefe policial habló de “dos familias problemáticas”.

Décimo crimen de 2026 en Comodoro Rivadavia: una discusión entre vecinos terminó con un tiro al pecho (foto de archivo).

Un hombre murió el domingo 2 de agosto de 2026 en Comodoro Rivadavia tras recibir un disparo en el pecho durante una pelea con un vecino , en un hecho que se convirtió en el décimo homicidio registrado en la ciudad petrolera de Chubut en lo que va de 2026 .

La víctima fue identificada como José Luis Nahuelmilla , un nombre que ya era conocido en los Tribunales locales por causas judiciales previas. Y el acusado de dispararle, también con antecedentes , se entregó poco después en una comisaría y quedó detenido.

El episodio ocurrió alrededor de las 13:55 del domingo 2 de agosto de 2026 en la intersección de Los Plátanos y Perales, en el barrio San Martín .

A esa hora, un llamado al Centro de Monitoreo de Comodoro alertó sobre una persona herida de bala.

Según relató a la Policía Matías Nicolás Nahuelmilla, hermano de la víctima, minutos antes se había producido una discusión con otro hombre que terminó en el disparo.

La víctima fue trasladada en un vehículo particular hasta el Hospital Regional, donde murió horas después, a las 15:50, como consecuencia de la herida.

La confesión del acusado

Más allá de esa primera versión, el hermano del hombre fallecido se negó a aportar más datos sobre el episodio y a identificar al agresor ante la policía, en una práctica que se repite en este tipo de casos en Comodoro Rivadavia.

El acusado, de 30 años, se presentó en la Comisaría 7a de Comodoro Rivadavia y dijo ser el autor del disparo mortal.

El principal sospechoso, identificado como Lionel Sotomayor, de aproximadamente 30 años, se presentó de manera voluntaria mientras los efectivos realizaban las primeras diligencias en el lugar del hecho y manifestó ser el autor del disparo.

La causa fue recaratulada como homicidio y el detenido quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal.

"Dos familias problemáticas"

"Son personas conocidas del barrio de toda la vida. Aquellos que hemos trabajado en esa jurisdicción sabemos que son dos familias problemáticas que tienen hechos violentos entre ellos, entre vecinos; y también con la Policía. Tienen antecedentes penales", declaró el jefe de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia, Cristian Mulero en diálogo con SETA TV,

El comisario dio detalles del episodio que se investiga. "Hubo una discusión que derivó en una pelea y en esa pelea la persona extrajo de entre sus ropas un arma de fuego y efectuó un disparo al medio del pecho de la víctima", indicó.

Tras la detención de Sotomayor, la Policía allanó su vivienda y secuestró un arma tumbera y municiones.

Además, un vecino lindero encontró en el patio de su casa un revólver calibre 32 que aparentemente habría sido descartado y dio aviso a la Policía.

"Cuando llegó el personal policial pudo establecer que efectivamente se trataba de un revólver calibre 32, apto para el disparo y con varias municiones en el tambor", explicó Mulero.

El comisario Cristian Mulero, jefe de la Unidad Regiional Comodoro Rivadavia de la policía de Chubut.

Los investigadores presumen que podría haber sido el arma utilizada en el crimen, aunque la hipótesis deberá confirmarse con pericias balísticas.

Imputado y sobreseído por un crimen de 2010

Con su muerte resurgió un historial de causas penales que vinculó a Nahuelmilla con hechos de violencia en la ciudad durante más de una década.

En 2010 había sido uno de los cuatro imputados por el homicidio de Brian Henríquez, un adolescente de 17 años asesinado el 22 de abril de ese año en una vivienda del límite entre los barrios San Martín y Máximo Abásolo, luego de ser llamado por conocidos durante la madrugada y recibir dos disparos al abrir la puerta.

La Fiscalía había imputado a Nahuelmilla junto con otros tres sospechosos por homicidio en agresión, pero en la audiencia preliminar solicitó su sobreseimiento, pedido que la jueza interviniente aceptó.

De esa manera quedó desvinculado de la causa, mientras Carlos Omar Olivares admitió su responsabilidad en el hecho y fue condenado a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo.

Sorprendido cuando robaba la rueda de un auto

Años después, en marzo de 2024, Nahuelmilla volvió a ser detenido, esta vez junto a Jorge Daniel Vargas, acusado de intentar robar la rueda de un Renault Stepway estacionado sobre calle Granaderos al 3300, con una llave cruz para aflojar los bulones.

Un vecino alertó a la Policía y efectivos de la Seccional Séptima interceptaron a ambos cuando escapaban con la rueda.

La Fiscalía les imputó hurto en grado de tentativa; la Justicia declaró legal el procedimiento, abrió la investigación por seis meses y fijó una audiencia para evaluar un criterio de oportunidad respecto de Nahuelmilla.