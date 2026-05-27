Detuvieron a dos hermanos por el crimen de una embarazada en un ataque a tiros

Serían los principales sospechosos de haber baleado a Mariana Calfuquir y a su pareja, un delincuente con quien se habrían peleado por el botín de un asalto.

La Policía de Chubut detuvo este miércoles a dos hermanos señalados como los principales sospechosos del homicidio de Mariana Soledad Calfuquir , quien fue acribillada a tiros el martes 19 de mayo de 2026 en la zona sur de Comodoro Rivadavia .

La mujer de 33 años cursaba un embarazo de dos meses al momento del ataque.

Los detenidos, con antecedentes, quedaron a disposición de la Justicia tras un operativo con varios allanamientos durante la madrugada y las primeras horas del día.

La causa se mantiene bajo estricta reserva judicial y las identidades de los detenidos no fueron difundidas de manera oficial. Serían los principales sospechosos de haber cometido el brutal ataque a tiros.

El procedimiento fue encabezado por personal de la División Policial de Investigaciones y se concretó ocho días después del crimen, que sacudió a la ciudad y encendió alarmas sobre la escalada de violencia criminal que desde hace meses desestabiliza a la ciudad más poblada de Chubut.

¿Cuál fue la razón del brutal ataque a tiros?

La reconstrucción de lo sucedido todavía tiene varios puntos oscuros, pero según reveló ADNSUR, los investigadores ya manejan una hipótesis.

Su principal teoría indica que el detonante del crimen habría sido una disputa por dinero proveniente de un robo.

Luis Uribe y Mariana Calfuquir - Comodoro Rivadavia Luis Uribe y Mariana Calfuquir.

El 19 de mayo, Uribe se habría presentado en uno de los domicilios que fueron habían sido allanados durante un megaoperativo del 30 de abril y el 1° de mayo en Comodoro Rivadavia.

Fue decidido a reclamarle al dueño de casa la parte que le correspondía del botín de un asalto que habrían cometido juntos.

"Andate con este regalito"

Con Uribe y Calfuquir dentro del automóvil, el hombre habría respondido al reclamo disparando directamente a Mariana en la cabeza. “Acá tenés tu parte”, le habría dicho el agresor.

Acto seguido, el mismo agresor habría efectuado un segundo disparo que hirió a Uribe en el abdomen. "Andate con este regalito", le habría dicho.

Esta hipótesis convive con la línea investigativa más amplia, que ubica el hecho en el marco de los enfrentamientos armados entre bandas del crimen organizado que sacuden a Comodoro Rivadavia desde hace meses.

El ministro de Seguridad y Justicia de Chubut, Héctor Iturrioz, había señalado que el ataque era "previsible" dada la peligrosidad de los involucrados, vinculados a "la banda que denunció el propio gobernador" tras el doble homicidio de Rodrigo Nieves y Agustina Asencio en el barrio Pueyrredón, el 22 de abril, en un caso muy similar a éste.

La noche del homicidio en Comodoro Rivadavia

Cerca de las 19:50 del martes 19 de mayo de 2026, Mariana terminó su último viaje como conductora de Uber, una de sus fuentes de ingresos, junto con el reparto de delivery y la venta de comida, y minutos después volvió a subirse al auto, esta vez junto a su pareja, Luis Damián Uribe, de 30 años.

En la zona alta del barrio San Martín el vehículo fue blanco de una balacera, con disparos que se concentraron en la ventanilla del acompañante, donde ella estaba sentada.

Herido de bala en el abdomen, Uribe logró conducir hasta la Comisaría Séptima del barrio Abásolo para pedir ayuda.

Ataque a tiros y muerte de una joven mujer en Chubut - Comodoro Rivadavia - comisaria 7

Cuando frenó el auto frente a la sede policial, Mariana ya no tenía signos vitales: había recibido múltiples impactos en la cabeza.

Fue el propio Uribe quien reveló, al llegar al hospital, que su pareja cursaba un embarazo. de apenas dos meses. El jefe de la División Policial de Investigaciones, Javier Orellano, confirmó el dato.

Internado y lanzando amenazas en Comodoro Rivadavia

El herido fue operado en el Hospital Regional Víctor Sanguinetti, donde permanece internado bajo custodia policial con evolución favorable y sin riesgo de vida.

Desde su cama, poco antes de la detención de los sospechosos publicó en sus redes sociales una serie de amenazas contra los autores del crimen y además se reivindicó como “bandido y delincuente”.

En su momento, ya se había negado a darle información a la policía sobre lo sucedido: “Esto lo resuelvo yo”, les dijo, según dejó trascender un jefe policial que investiga el caso.