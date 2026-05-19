Quién es "El Corto", acusado de matar a un joven de 20 puñaladas y refrigerar su cuerpo antes de descartarlo

La dio a conocer imágenes e información del principal sospechoso del brutal asesinato. Su víctima tenía 19 años.

La foto de Alexis Hereñu, alias “El Corto”, fue difundida por la Fiscalía de San Lorenzo para intentar acelerar su captura.

La investigación por el brutal asesinato de Benjamín Scerra sumó en las últimas horas un nuevo capítulo. La Fiscalía de San Lorenzo difundió públicamente la foto de Alexis Hereñu, conocido como “El Corto” , acusado de ser el autor del crimen del joven de 19 años en la ciudad santafesina de Capitán Bermúdez.

Sobre el sospechoso pesa un pedido de captura y las autoridades sostienen que permanece prófugo desde el momento en que comenzaron los allanamientos vinculados al caso. En paralelo, otro hombre quedó detenido y será imputado como presunto partícipe del homicidio.

El caso provocó una fuerte conmoción en la región por la violencia del asesinato y por los detalles revelados por la autopsia . Según confirmaron fuentes judiciales, Benjamín presentaba más de 20 puñaladas y su cuerpo habría sido refrigerado antes de ser abandonado.

La búsqueda de “El Corto”

La difusión de la fotografía del sospechoso formó parte de una estrategia impulsada por la Fiscalía para acelerar su localización. Desde el organismo encabezado por el fiscal Aquiles Balbis solicitaron colaboración de la población para aportar datos que permitan encontrarlo.

Benjamín Scerra2 La Justicia publicó la foto del principal sospechoso del crimen de Benjamín Scerra y pidió colaboración para encontrarlo.

“Se solicita la colaboración de la población para dar con Alexis Hereñu, con pedido de captura, sindicado por el homicidio de Benjamín Scerra en Capitán Bermúdez”, indicaron desde la cuenta oficial de la Fiscalía.

Los investigadores señalaron además que el acusado tiene un tatuaje en uno de sus hombros y advirtieron que podría haber modificado su apariencia física para evitar ser reconocido durante la fuga.

La imagen difundida comenzó a circular rápidamente en redes sociales y grupos vecinales de distintas localidades de Santa Fe, donde el caso mantiene un fuerte impacto.

Qué se sabe del crimen de Benjamín Scerra

Benjamín Scerra desapareció durante la noche del viernes 8 de mayo, cuando salió de su casa junto a un amigo. Desde entonces, familiares y allegados iniciaron una intensa búsqueda para intentar encontrarlo.

El cuerpo del joven apareció días después y el resultado de la autopsia reveló datos estremecedores. Los peritos determinaron que recibió más de 20 puñaladas y que el cadáver permaneció refrigerado antes de ser descartado.

La hipótesis principal de la fiscalía sostiene que el homicidio ocurrió tras una discusión en la que participaron dos hermanos. Uno de ellos quedó detenido, mientras que el otro, Alexis Hereñu, continúa prófugo.

La familia de Benjamín apuntó desde un primer momento contra “El Corto” y aseguró que se trata del principal responsable del crimen. Los allegados de la víctima reclaman justicia y piden que el acusado sea detenido cuanto antes.

El testimonio que complicó al sospechoso

Uno de los elementos que tomó fuerza en la causa fue el relato de un testigo que aportó información sobre la noche en la que desapareció Benjamín.

Benjamín Scerra

Según publicó el diario La Capital, un joven aseguró haber escuchado una conversación entre varios chicos en la esquina de su casa. En ese intercambio, una joven relataba de manera conmocionada que su hermano había estado con Benjamín durante la madrugada del 8 de mayo.

Esa versión ubicó a la víctima en un rancho de Capitán Bermúdez, situado en una zona de monte lindera a la empresa Celulosa. Allí habría estado junto a “El Corto” antes de que se desatara una fuerte discusión. A partir de ese momento, no volvieron a tener noticias de Benjamín.

Otro dato que incorporaron los investigadores indica que el sospechoso habría intentado vender la ropa y el teléfono celular del joven desaparecido después del crimen.

Cuando las autoridades fueron hasta el rancho donde vivía Hereñu para detenerlo, el acusado ya había escapado. Desde entonces permanece prófugo y es intensamente buscado por las fuerzas de seguridad.