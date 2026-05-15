Envenenó a su marido que estaba internado para quedarse con la herencia millonaria: recibió una condena ejemplar

El hombre fue hallado culpable de asesinar a su pareja mientras estaba en terapia intensiva. Manipuló los sueros de la víctima con sustancias tóxicas.

El hombre fue condenado por matar a su marido con sueros envenenados.

La Justicia confirmó la condena a prisión perpetua de Guillermo Germán Berjeli, el podólogo acusado de asesinar a su marido mediante sueros envenenados para quedarse con una herencia millonaria. La decisión fue tomada este viernes por la Sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de Capital Federal.

Berjeli, de 48 años, ya había sido condenado en primera instancia por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°5. Ahora, la Cámara ratificó la sentencia al considerar acreditado que manipuló los sueros administrados a Roberto Alfonso Guzmán Jaque mientras permanecía internado en terapia intensiva en el Sanatorio Anchorena, en el barrio porteño de Recoleta.

Según el fallo, el acusado actuó de manera “preordenada y sistemática” y aprovechó el estado de “absoluta indefensión” de la víctima, un ciudadano chileno con quien se había casado pocos meses antes.

“Se advierte que el tribunal brindó sobradas razones para descartar las explicaciones ofrecidas por Berjeli y para concluir que la manipulación de los baxters tenía el claro propósito de causar la muerte de su cónyugue ”, expresó el juez Horacio Días en su voto.

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Cómo fue el crimen con sueros adulterados

El hecho ocurrió entre diciembre de 2019 y enero de 2020. La investigación determinó que Berjeli sustraía envases de suero del centro médico, los rellenaba con sustancias tóxicas como metanol y etilenglicol y luego los reingresaba ocultos en una mochila.

Después, aprovechaba momentos en los que no había personal médico presente para reemplazar los baxters conectados a Guzmán Jaque.

La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de la clínica y fue una de las pruebas clave durante el juicio.

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La víctima murió el 12 de enero de 2020 tras sufrir un severo cuadro de acidosis metabólica e insuficiencia renal. Los médicos que declararon en el debate oral aseguraron que el deterioro de su salud coincidía con las maniobras registradas en las filmaciones.

Intentó evitar la autopsia

Los magistrados también valoraron que apenas dos días después de la muerte de Guzmán Jaque, Berjeli inició los trámites para cremar el cuerpo.

Según la resolución judicial, lo hizo “con el claro propósito de evitar una operación de autopsia y ser descubierto”.

Durante el juicio, la defensa sostuvo que no estaba probado que el podólogo hubiera provocado la muerte y planteó la posibilidad de que el fallecimiento se hubiera producido por un virus o una bacteria. También argumentó que la manipulación de los sueros no implicaba necesariamente un envenenamiento.

Sin embargo, la Cámara de Casación rechazó esos planteos y sostuvo que las pruebas permitieron establecer “con el grado de certeza exigido” que la intoxicación causada por Berjeli fue determinante en la muerte de su marido.

El móvil económico detrás del asesinato

La investigación concluyó que el crimen tuvo un móvil económico. Guzmán Jaque poseía bienes y dinero en Chile, entre ellos un departamento valuado entre 150.000 y 200.000 dólares, fondos de inversión, cuentas bancarias y seguros de vida.

De acuerdo con la causa, Berjeli buscaba acceder a esa herencia, aunque finalmente no pudo hacerlo porque el matrimonio igualitario todavía no era legal en Chile en ese momento.

De todos modos, sí llegó a cobrar un seguro de vida cercano a los 70.000 dólares.