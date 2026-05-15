Rescataron a una adolescente víctima de explotación sexual y detuvieron a una mujer

La menor de 16 años fue hallada durante un allanamiento realizado por la Policía Federal. La investigación comenzó tras la denuncia de la madre de la víctima.

La víctima de trata de personas fue rescada en San Martín por la Policía Federal. Imágen ilustrativa.

Personal del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina rescató este viernes a una adolescente de 16 años que era explotada sexualmente en el partido bonaerense de San Martín, en el marco de una causa por trata de personas supervisada por el Ministerio de Seguridad.

Durante el procedimiento también fue detenida una mujer de 29 años , señalada como la presunta responsable de captar a la menor y someterla a explotación sexual con fines económicos.

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la madre de la víctima , quien alertó que su hija se había ido de su casa tras ser captada por una mujer mayor de edad que la estaba prostituyendo.

A partir de la denuncia, la Unidad Funcional de Instrucción N°14 de San Martín, a cargo de la fiscal Vanesa Leggio, encomendó las tareas investigativas a detectives del Departamento Trata de Personas de la PFA.

Vigilancias y tareas encubiertas

Los efectivos realizaron tareas de campo y vigilancias encubiertas que permitieron identificar a la sospechosa, quien, según la investigación, reclutaba menores con fines de explotación sexual.

Con el avance de las pesquisas, los investigadores establecieron que la mujer frecuentaba una vivienda ubicada en el asentamiento conocido como “Villa La Rana”, en la localidad de Villa Ballester, donde presuntamente se concretaban las maniobras ilegales.

Con las pruebas reunidas, el Juzgado de Garantías N°6 del Departamento Judicial de San Martín, a cargo de Jasón Leonel Castellano, ordenó el allanamiento del inmueble.

La víctima quedó bajo contención especializada

Durante el operativo, los agentes lograron rescatar a la adolescente, quien posteriormente quedó bajo resguardo y asistencia del equipo interdisciplinario de la Coordinación Nacional de Rescate y del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia.

La menor fue trasladada al Hospital Municipal Doctor Diego Thompson, donde fue sometida a evaluaciones para determinar su estado psicofísico.