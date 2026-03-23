Un jubilado neuquino alquilaba una propiedad como prostíbulo: qué decidió la Justicia

Una de las mujeres que era explotada se constituyó en querellante y avanzó con la causa penal. En los últimos días, el proceso llegó a su fin tras un acuerdo.

Un jubilado neuquino de casi 70 años estuvo bajo la lupa de la justicia federal durante más de una década por una causa de prostitución . En todo ese tiempo, la posibilidad de recibir una severa pena de prisión estuvo latente. Sin embargo, el paso del tiempo lo favoreció y, en los últimos días, se definió el proceso en su contra. ¿Qué se resolvió?

La investigación que tuvo como protagonistas principales a una mujer y un hombre que manejaban un prostíbulo en esta capital se inició en 2016. De igual modo, los mismos involucrados, habían empezado a ser seguidos de cerca por las fuerzas de seguridad en 2013 al conocerse que al menos dos mujeres eran prostituidas en un domicilio de calle Libertad al 900 , en Neuquén capital.

En los años sucesivos, se reiteraron las acciones delictivas por parte de los administradores del lugar y la justicia federal neuquina avanzó con sus procesamientos y también el del dueño de la propiedad, oriundo de la ciudad de Rosario aunque ya hace varios años se encuentra viviendo en la provincia de Neuquén.

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Facilitación de la prostitución ajena

Con la asistencia de los organismos que acompañan a las víctimas, una de las mujeres que fue obligada a prostituirse avanzó con la causa y de forma inicial, el dueño de la propiedad donde se encontraban los clientes y las mujeres fue imputado por el delito de facilitación de la prostitución ajena y explotación económica del ejercicio de la prostitución ajena.

Al igual que en otros expedientes de la justicia federal, la definición del proceso se demoró y en los últimos meses, las partes intervinientes, decidieron cerrarlo con un acuerdo. En concreto, desde la defensa particular se ofreció una reparación integral, que fue aceptada por la parte querellante y contó con el respaldo de la representante del Ministerio Público Fiscal (MPF).

Allanaron tres prostíbulos en Neuquén. Las fuerzas de seguridad provinciales y nacionales llevaron a cabo en los últimos años varios procedimientos por trata de personas y prostitución.

Entre otros puntos, se tuvo presente la situación del acusado, quien tiene cáncer y atravesó varias intervenciones quirúrgicas. En este marco, la realización de un juicio oral aparece como casi imposible.

Igualmente, la víctima fue consultada sobre el ofrecimiento de reparación y no puso objeciones.

Pago de un monto millonario

Frente a las exposiciones de las partes intervinientes en el proceso, el juez unipersonal del Tribunal Oral Federal (TOF) se limitó a homologar el acuerdo y repasó sus principales puntos. Confirmó que la reparación alcanzaba a solo una de las víctimas y que otras dos mujeres no habían sido ubicadas. En tanto, una cuarta, desistió de hacer cualquier tipo de reclamo.

Por otra parte, recordó que la causa en contra del hombre se abrió a partir de que alquiló su propiedad a los administradores del prostíbulo durante tres años.

En cuanto al acuerdo, puntualizó que el imputado deberá pagar un total de 4 millones de pesos en una sola cuota. Apenas cumpla con lo acordado, el hombre será sobreseído total y definitivamente.

Finalmente, el juez ordenó que se levanten todas las medidas cautelares impuestas al acusado.