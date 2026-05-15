Dos tragedias en menos de una hora: murieron aplastadas una nena de 5 años y una chica de 15

La provincia de Córdoba fue azotada por dos tragedias casi simultáneas que dejaron como saldo la muerte de dos menores de edad: una nena de 5 años y una adolescente de 15. Los hechos conmocionaron a toda la comunidad.

Los dos episodios fatales ocurrieron en el transcurso de tan solo una hora en localidades distintas. La muerte de la nena ocurrió en Córdoba capital , mientras que la adolescente falleció en Jesús María.

Fuentes policiales revelaron con el paso de las horas detalles de las tragedias, de las que hay investigaciones en marcha.

Se le cayó encima un portón de hierro y murió

Una nena de 5 años murió este jueves por la noche cuando se le cayó encima un portón de hierro. Todo sucedió c uando su mamá sacaba el auto del garaje en barrio Altos de Vélez Sarsfield, de la ciudad de Córdoba, según informaron fuentes policiales.

Eran cerca de las 19 horas cuando la madre de la niña estaba retirando el auto de la casa, en Cacheuta al 3500, y al cerrar el portón, una de las hojas de hierro cayó sobre su hija, que se encontraba en un costado.

Tragedia Córdoba (1)

La pequeña fue trasladada en un patrullero a la Clínica Vélez Sarsfield, donde le diagnosticaron traumatismo de cráneo grave con sangrado interno y masivo en zona abdominal. Posteriormente, al ser intervenida quirúrgicamente, murió.

Tragedia escolar en Jesús María

Menos de una hora antes, otro fatal accidente ocurrió en la provincia de Córdoba. Fuentes policiales revelaron que una adolescente de 15 años perdió la vida en las últimas horas en la ciudad de Jesús María, tras permanecer internada en estado crítico desde la tarde del día jueves.

Lamentablemente la adolescente falleció como consecuencia de las lesiones sufridas durante un accidente escolar. El trágico hecho ocurrió cuando un arco de fútbol cedió y cayó directamente sobre ella, informaron medios locales.

El dramático episodio tuvo lugar en el patio del colegio secundario IPEM 294. Según la información trascendida, la menor se encontraba jugando en su horario de descanso y se colgó de la estructura metálica antes de que se desplomara. El arco cayó pesadamente sobre su vientre, provocándole lesiones internas.

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Fue trasladada por su padrastro a la clínica Jesús María, este jueves a las 18 horas, donde le diagnosticaron traumatismo cerrado de abdomen. Se constataron lesiones en el hígado y cuando se la preparaba para una cirugía, falleció por un shock hipovolémico y paro cardiorrespiratorio.

Otra tragedia: una nena murió atacada por un perro

La localidad de Cosquín, en el valle de Punilla se encuentra conmocionada desde el miércoles por la muerte de una niña de 4 años a raíz del ataque de un perro de raza mestiza.

Según información confirmada por la Policía a medios locales, el animal atacó a la menor y le provocó heridas graves, especialmente en la zona del cuello, lo que derivó en el traslado inmediato a un centro de salud.

El ataque se registró en un predio próximo a la vivienda de la víctima, frente al cementerio local. Y hasta el momento, no se logró determinar si el perro era propiedad de la familia.

La emergencia se desató al mediodía y los servicios de asistencia arribaron al lugar en cuestión de minutos. Personal policial, bomberos y la Guardia Local desplegaron un intenso operativo para intentar salvar la vida de la pequeña, aunque sus esfuerzos resultaron infructuosos, indicó La Voz.

Fuentes cercanas a la investigación precisaron que el animal le provocó ocho heridas en el cuello.