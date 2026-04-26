Brutal ataque de siete perros a un nene: su estado es grave

El menor de 7 años de edad fue rescatado por los vecinos, se encuentra internado y su estado es reservado.

Un nene de 7 años fue atacado por siete perros y está en grave estado.

Un estremecedor episodio ocurrió este fin de semana en Posadas, provincia de Misiones . Un menor de 7 años fue atacado por una jauría mientras jugaba en el patio de su casa.

El menor, terminó con heridas en la cara, el hombro y la espalda. Los vecinos lograron rescatarlo y lo llevaron al hospital pediátrico, donde quedó internado en observación.

Todo sucedió este sábado por la tarde, en su casa ubicada sobre la calle Luzuriaga, entre Krause y avenida Tambor de Tacuarí. Fuentes policiales revelaron que el nene se encontraba solo en la casa cuando, de repente, al menos siete perros lo mordieron en distintas partes del cuerpo.

Los gritos del menor fueron los que alertaron a los vecinos de la zona. Rápidamente lograron ingresar a la vivienda, asistieron al chico y lo trasladaron de urgencia al Hospital "Dr. Ramón Madariaga". Debido a la gravedad de las lesiones, los profesionales resolvieron derivarlo al Hospital Pediátrico.

Jauría.

Efectivos de la Unidad Regional I trabajaron en el lugar del ataque para realizar las pericias correspondientes y determinar cómo se desencadenó el incidente.

La investigación judicial se centra ahora en dos ejes fundamentales: determinar por qué el menor se encontraba sin la supervisión de un adulto en ese momento y establecer la procedencia de los siete perros que protagonizaron el violento episodio dentro de la propiedad.

Por el momento, el estado de salud del menor es reservado, aunque se encuentra recibiendo los cuidados necesarios para estabilizar sus heridas.

Imágenes sensibles: el brutal maltrato de un hombre a su perro

Un hombre fue detenido tras ser acusado de maltratar brutalmente a su perro en el interior de un edificio. El episodio ocurrió el martes por la noche y quedó registrado por cámaras de seguridad, lo que permitió avanzar con la denuncia.

Las impactantes imágenes de la agresión generaron conmoción entre vecinos y derivaron en la intervención judicial. El acusado quedó detenido y la causa quedó en manos de la Fiscalía de Flagrancia, con posible derivación a una unidad especializada en delitos ambientales.

Todo ocurrió cerca de las 22:30 horas en un edificio ubicado en calle Fitz Roy al 2400 en el barrio porteño de Palermo. Según se observa en el material, el hombre bajó al palier del edificio junto al pequeño perro, que iba caminando unos pasos adelante. En un momento determinado, tomó al animal del lomo y lo arrojó contra el suelo.

Instantes después, mientras el perro aún seguía aturdido por el impacto del golpe, volvió a levantarlo del cuello y se lo llevó por el pasillo. La secuencia, de alto impacto, fue clave para que los vecinos decidieran presentar una denuncia penal.