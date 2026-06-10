Prohibieron maquillajes infantiles de Hello Kitty y Labubu: la advertencia de la ANMAT

Advirtieron sobre la preocupación que genera debido a que se trata de artículos destinados al uso infantil. Cuáles son todos los productos.

La medida de la ANMAT alcanza a labiales, gloss y maquillajes para niños que no contaban con los controles exigidos por la normativa vigente.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( ANMAT) prohibió la comercialización, distribución y uso de diversos cosméticos infantiles que se ofrecían en comercios argentinos sin contar con la correspondiente autorización sanitaria.

La decisión fue oficializada mediante las disposiciones 3435/2026 y 3524/2026, publicadas en el Boletín Oficial , luego de una serie de inspecciones realizadas en locales de la Ciudad de Buenos Aires. Durante esos controles, los inspectores detectaron productos que eran comercializados sin inscripción sanitaria y sin la documentación exigida para este tipo de artículos.

Según explicó el organismo, la falta de registros impide verificar tanto el origen de los productos como las condiciones bajo las cuales fueron fabricados, una situación que genera preocupación debido a que se trata de artículos destinados al uso infantil.

La medida alcanza a labiales infantiles, rubores, iluminadores, mascarillas, gloss y sets de maquillaje dirigidos a niños, muchos de ellos decorados con personajes populares como Hello Kitty, Labubu, unicornios y distintos animales.

Por qué la ANMAT decidió retirar los maquillajes

La investigación comenzó a partir de tareas de fiscalización realizadas en distintos comercios porteños. Durante esos procedimientos, los inspectores detectaron una amplia variedad de maquillajes infantiles y productos cosméticos destinados a niños que no contaban con los registros correspondientes.

labial La ANMAT ordenó retirar del mercado una serie de cosméticos infantiles que se comercializaban sin autorización sanitaria.

Luego, la ANMAT consultó su base de datos oficial y comprobó que los datos impresos en los envases no coincidían con ningún producto autorizado para su comercialización en el país. Y confirmaron que se trataba de productos cosméticos ilegítimos, que no atravesaron los controles obligatorios.

Desde la entidad remarcaron que, al no existir registros oficiales ni documentación respaldatoria, no es posible determinar si fueron elaborados bajo condiciones higiénicas adecuadas ni verificar la composición de los ingredientes utilizados durante su fabricación.

Tampoco existen garantías sobre la calidad de las materias primas empleadas ni sobre la seguridad de los componentes que entran en contacto directo con la piel de los niños.

Otro aspecto señalado por la ANMAT es que estos cosméticos no ingresaron al país mediante los mecanismos legales de importación autorizados, por lo que tampoco se pudo establecer con certeza su procedencia.

Qué productos y marcas quedaron alcanzados

La prohibición abarca una amplia variedad de cosméticos para niños comercializados bajo distintas marcas. Entre las empresas alcanzadas por la medida figuran Mocallure, Youme, Romantic Queen, Gagk, Pola Ayir, Mini Tango Beauty, Million Pauline, MBMP, Rimocco, Meike Glamour y Dragon Ranee.

Los productos detectados incluyen labiales infantiles, brillos labiales con accesorios decorativos, rubores, iluminadores, mascarillas faciales y kits completos de maquillaje destinados al público infantil.

Muchos de estos artículos utilizaban diseños llamativos inspirados en personajes populares y juguetes para captar la atención de los más chicos. Entre ellos aparecían referencias visuales a Hello Kitty, Labubu, unicornios y distintas figuras de fantasía.

labubu

De acuerdo con la información oficial, ninguno de esos productos contaba con la identificación sanitaria obligatoria ni con los registros necesarios para ser vendidos legalmente en Argentina.

La medida tiene alcance nacional y permanecerá vigente hasta que los fabricantes o importadores regularicen la situación administrativa de los productos involucrados.

Qué recomienda el organismo a consumidores y comerciantes

La ANMAT pidió expresamente que estos cosméticos infantiles prohibidos no sean utilizados ni comercializados mientras permanezca vigente la medida.

El organismo recordó que los controles sanitarios cumplen un papel fundamental para garantizar que los productos cosméticos infantiles sean seguros para la salud de quienes los utilizan, especialmente cuando están dirigidos a niños.

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La ausencia de registros oficiales impide conocer con precisión la composición química de los productos y verificar si contienen sustancias permitidas por la legislación argentina.

Por ese motivo, las autoridades recomiendan a los consumIdores verificar siempre que los cosméticos cuenten con inscripción sanitaria visible y que provengan de canales de comercialización habilitados.