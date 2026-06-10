Monotributo junio 2026: cómo son las escalas y cuotas actualmente, antes de las modificaciones

Así quedaron definidas las escalas y las cuotas del Monotributo para el sexto mes del año .

La cuota mensual del Monotributo se establece de acuerdo al ingreso que el monotributista facture anualmente. Todas las categorías del Monotributo engloban locaciones, prestaciones de servicios y venta de cosas muebles. ¿Cómo quedaron definidas las escalas y las cuotas del Monotributo para junio de 2026 ?

Es oportuno reseñar que tanto las escalas de facturación así como las cuotas mensuales a pagar correspondientes al impuesto Monotributo se ajustan por inflación de manera semestral. Asimismo, cabe recordar que las categorías del Monotributo van de la “A” a la “K” y se definen, entre otros parámetros, por el monto de ingresos brutos anuales.

En junio de 2026 , las escalas y las cuotas correspondientes al impuesto Monotributo no sufrirán modificaciones, algo que sí ocurrirá a partir de agosto de 2026 . Actualmente, las escalas y las cuotas del Monotributo son las siguientes:

Las escalas de facturación así como las cuotas mensuales a pagar correspondientes al impuesto Monotributo se ajustan por inflación de manera semestral.

Categoría A: $10.277.988,13

Categoría B: $15.058.447,71

Categoría C: $21.113.696,52

Categoría D: $26.212.853,42

Categoría E: $30.833.964,37

Categoría F: $38.642.048,36

Categoría G: $46.211.109,37

Categoría H: $70.113.407,33

Categoría I: $78.479.211,62

Categoría J: $89.872.640,30

Categoría K: $108.357.084,05

Los montos mensuales que deberán abonar los monotributistas según la categoría en la que se encuentren inscriptos son los siguientes:

Categoría A: $42.386,74 servicios y venta de bienes muebles.

Categoría B: $48.250,78 servicios y venta de bienes muebles.

Categoría C: $56.501,85 servicios y $55.227,06 venta de bienes muebles.

Categoría D: $72.414,10 servicios y $70.661,26 venta de bienes muebles.

Categoría E: $102.537,97 servicios y $92.658,35 venta de bienes muebles.

Categoría F: $129.045,32 servicios y $111.198,27 venta de bienes muebles.

Categoría G: $197.108,23 servicios y $135.918,34 venta de bienes muebles.

Categoría H: $447.346,93 servicios y $272.063,40 venta de bienes muebles.

Categoría I: $824.802,26 servicios y $406.512,05 venta de bienes muebles.

Categoría J: $999.007,65 servicios y $497.059,41 venta de bienes muebles.

Categoría K: $1.381.687,90 servicios y $600.879,51 venta de bienes muebles.

Estos son los incrementos que se estiman en el Monotributo para julio de 2026

Los montos máximos de facturación anual que regirían para el impuesto Monotributo desde julio de 2026 -y que comenzarían a impactar en los pagos correspondientes a agosto de 2026- serían los siguientes:

La Categoría A -la más baja- pasaría de un tope actual de $10,2 millones a unos $12 millones anuales.

La Categoría B subiría hasta cerca de $17,6 millones.

La Categoría C rondaría los $24,7 millones.

En las categorías más altas, la Categoría H podría elevarse hasta aproximadamente $82,1 millones.

La Categoría J llegaría a unos $105,3 millones.

El tope máximo de facturación para permanecer dentro del Monotributo corresponde a la Categoría K y, desde agosto de 2026, se elevaría a $127 millones anuales (actualmente asciende a $108.357.084,05 anuales).

Además de los límites de facturación, la actualización también impactará sobre las cuotas mensuales que pagan los monotributistas, aunque esos valores quedarán definidos oficialmente una vez conocido el índice inflacionario de junio de 2026.

Cabe resaltar que la ARCA sostiene que la recategorización del Monotributo es una evaluación de parámetros que deben realizar los monotributistas para saber si se encuadran en la misma categoría en la que están o deben modificarla. Así, si los parámetros superan o son inferiores a los de la categoría vigente, corresponde realizar la recategorización. Cabe subrayar que la recategorización es obligatoria y se realiza en forma semestral hasta el día 5 de los meses de agosto y febrero de cada año.