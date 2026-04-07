Estas son las 4 mejores obras sociales para monotributistas en 2026

ARCA permite que los monotributistas y sus familiares puedan acceder a cobertura de salud a través de su cuota mensual. Cuáles son las mejores obras sociales de 2026 .

Además de unificar el pago de aportes jubilatorios e impositivos, el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes ( monotributo ) también permite que los adheridos y sus familiares accedan a una obra social . Sin embargo, este beneficio no es automático y todos los monotributistas 2026 deben gestionar su afiliación en una lista de prestadores habilitados por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) .

Actualmente el organismo cuenta con un listado de 41 obras sociales y mutuales formalmente inscriptas para poder recibir afiliados del monotributo. Este padrón reúne entidades de distintos perfiles que cumplen con los requisitos administrativos exigidos por la SSS.

En su cuota mensual , el monotributo contempla el pago de aportes a una obra social . Cada beneficiario puede elegir la que mejor se adecúe a sus necesidades.

Luego de obtener el alta en el monotributo también se debe gestionar la afiliación ante la obra social elegida. Para hacerlo, será necesario:

Original y fotocopia del último comprobante de pago.

Original y fotocopia del DNI

Formulario 184/F completo. Es el documento que se descarga luego de confirmar el alta. Sirve para presentar una constancia de monotributo ante otros organismos. También se puede encontrar en la opción “Constancias” dentro del portal de monotributo.

F. 152. Es la credencial de pago. Se encuentra en la opción “Constancias” en el portal de monotributo.

monotributo La cuota mensual del monotributo permite acceder a una obra social.

Una vez realizada la afiliación, el alta queda activa tras presentar la Declaración Jurada 300/97 en ANSES, documento que garantiza la cobertura médica desde el inicio.

Cómo afiliar a un familiar a la misma obra social

El sistema permite incorporar familiares directos como adherentes, abonando un adicional mensual por cada uno. Este trámite se realiza desde el portal de Monotributo, donde se carga el CUIL del familiar, se selecciona el vínculo y se emite un nuevo Formulario 184 con la credencial de pago actualizada.

Las cuatro obras sociales más recomendadas para monotributistas

Entre las más de 40 entidades habilitadas para recibir monotributistas, cuatro se destacan por su trayectoria, red de prestadores y cobertura nacional. Ellas son:

Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas (O.S.E.P.M.): una de las más elegidas por trabajadores independientes, ya que ofrece planes flexibles y cobertura médica en todo el país. Además, permite incorporar familiares y acceder a convenios con clínicas privadas sin intermediarios.

una de las más elegidas por trabajadores independientes, ya que ofrece planes flexibles y cobertura médica en todo el país. Además, permite incorporar familiares y acceder a convenios con clínicas privadas sin intermediarios. Obra Social de Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina (AAPM): se destaca por su atención ambulatoria, cobertura farmacéutica y programas de prevención, además de su presencia en las principales ciudades del país. Es una de las más recomendadas para quienes buscan servicios de salud sólidos sin pagar un extra por prepaga.

se destaca por su atención ambulatoria, cobertura farmacéutica y programas de prevención, además de su presencia en las principales ciudades del país. Es una de las más recomendadas para quienes buscan servicios de salud sólidos sin pagar un extra por prepaga. Obra Social del Personal de Dirección de la Industria de la Construcción (OSPECON) : es una opción de confianza para monotributistas que valoran la cobertura hospitalaria y los planes preventivos. Su estructura moderna y sus convenios con clínicas del interior la vuelven ideal para quienes residen fuera del AMBA.

: es una opción de confianza para monotributistas que valoran la cobertura hospitalaria y los planes preventivos. Su estructura moderna y sus convenios con clínicas del interior la vuelven ideal para quienes residen fuera del AMBA. Obra Social de Farmacéuticos y Bioquímicos (OSFYB): vinculada al sector sanitario, amplió su alcance para incluir a monotributistas. Su fortaleza está en la atención médica de alta complejidad, la cobertura integral en medicamentos y la posibilidad de sumar adherentes.

Superintendencia-de-Servicios-de-Salud.jpg La Superintendencia de Servicios de Salud cuenta con más de 40 obras sociales disponibles para monotributistas.

El listado completo de obras sociales disponibles para monotributistas 2026

El catálogo de prestadores de salud para los adheridos al régimen simplificado lo completan:

Obra Social de la Asociación Civil Prosindicato de Amas de Casa de la República Argentina

Obra Social Profesionales del Turf de la República Argentina

Obra Social de los Trabajadores de la Carne y Afines de la República Argentina

Obra Social Asociación Mutual de los Obreros Católicos Padre Federico Grote

Obra Social de Conductores Titulares de Taxis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Obra Social Programas Médicos Sociedad Argentina de Consultoría Mutual

Obra Social de la Prevención y la Salud

Obra Social del Personal de Barracas de Lanas, Cueros y Anexos

Obra Social de Operadores Cinematográficos

Obra Social de Colocadores de Azulejos, Mosaicos, Graniteros, Lustradores y Porcelaneros

Obra Social del Personal de Distribuidoras Cinematográficas de la República Argentina

Obra Social para el Personal de la Industria Forestal de Santiago del Estero

Obra Social de Maquinistas de Teatro y Televisión

Obra Social de Músicos

Obra Social de Comisarios Navales

Obra Social de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires

Obra Social del Personal de Prensa de Mar del Plata

Obra Social de Empleados de Prensa de Córdoba

Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina (ANDAR)

Obra Social del Personal de la Industria del Vidrio

Obra Social de Trabajadores de Perkins Argentina S.A.I.C.

Obra Social de Peones de Taxis de la Capital Federal

Obra Social de Vendedores Ambulantes de la República Argentina

Obra Social de Conductores de Remises y Autos al Instante y Afines

Obra Social de Obreros y Empleados Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos de la República Argentina

Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Cervecera y Maltera

Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Metalúrgica y demás Actividades Empresarias

Obra Social Mutualidad Industrial Textil Argentina

Obra Social Asociación de Servicios Sociales para Empresarios y Personal de Dirección de Empresas del Comercio, Servicios, Producción, Industria y Civil (ASSPE)

Obra Social de Dirección (OSDO)

Obra Social de Dirección de la Actividad Aerocomercial Privada

Mutual Médica Concordia

Asociación Mutual de Participantes de Economía Solidaria

MET–Córdoba S.A.

Asociación Mutual del Control Integral

Administración Recursos para Salud S.A.

Amsterdam Salud S.A.

La obra social marcó una serie de consejos para los afiliados de mayor edad. Cada monotributista puede elegir la obra social que mejor se adecúe a sus necesidades.

Cómo cambiar de obra social

El trámite para el cambio de obra social puede realizarse ante la sede del nuevo prestado de salud o por internet. Para hacerlo de forma digital, se deberá contar con clave fiscal con nivel de seguridad 3 y el servicio “Mi SSSalud” habilitado. Una vez dentro del servicio, presionar sobre el botón “Nueva opción” y completar los datos que solicita el sistema.

El cambio podrá realizarse solamente una vez por año calendario (de enero a diciembre). Quienes cambien de obra social deberán permanecer, como mínimo, un año afiliados. Vencido ese plazo podrán volver a ejercer la opción de cambio.