Sueldos UOCRA: esto cobra un albañil en marzo de 2026, por día y hora

De acuerdo al último acuerdo paritario suscripto por la Uocra , este es el salario de un albañil por día y hora en marzo de 2026 .

Sueldos UOCRA: ¿cuánto gana un albañil en marzo de 2026, por día y hora?

La Uocra (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina) -gremio que representa a los albañiles de todo el país- firmó su último convenio paritario el 12 de enero de 2026. A raíz de dicho acuerdo, quedaron estipulados los distintos incrementos salariales para comienzos de año y, lógicamente, también los importes correspondientes a los sueldos de los albañiles en marzo de 2026 . Entonces, ¿de cuánto es el salario por día y hora de un albañil en el tercer mes del año ?

Cabe recordar que la Uocra acordó aumentos salariales que contemplaron un incremento en el mes de enero de 2026 del 2%, que se aplicó sobre los salarios básicos vigentes al 31 de diciembre de 2025, y otro aumento a partir del mes de febrero de 2026 del 1,8%, que se aplica sobre los salarios básicos vigentes al 31 de enero de 2026 .

El sueldo básico por hora de un albañil en marzo de 2026 nucleado en la Uocra oscila entre 3.980 y 10.940 pesos, dependiendo de la categoría laboral y de la zona en la cuál desarrolle su tarea.

La Uocra acordó aumentos salariales que contemplaron un incremento en el mes de enero del 2%, y otro aumento a partir del mes de febrero de 2026 del 1,8%.

Asimismo, percibe entre $35.820 y $49.230 por la jornada laboral de 9 horas. Para el caso de los albañiles que se desempeñan en el interior del país, el salario por día es aún mayor.

Según el acuerdo paritario mencionado más arriba, suscripto por la Uocra -junto a la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC)-, las partes volverán a reunirse a la brevedad a los fines de evaluar los nuevos ajustes salariales para los meses sucesivos.

Escala salarial de los albañiles de la Uocra en marzo de 2026

Oficial especializado

Sueldo básico por hora: $5.470/Por día (jornada de 9 horas): $49.230.

Sueldo básico con adicional por zona B: $6.071.

Sueldo básico con adicional por zona C: $8.397.

Sueldo básico con adicional por zona Austral: $10.940.

Oficial

Sueldo básico por hora: $4.679/Por día (jornada de 9 horas): $42.111.

Sueldo básico con adicional por zona B: $5.196.

Sueldo básico con adicional por zona C: $7.873.

Sueldo básico con adicional por zona Austral: $9.358.

Medio oficial

Sueldo básico por hora: $4.324/Por día (jornada de 9 horas): $38.916.

Sueldo básico con adicional por zona B: $4.793.

Sueldo básico con adicional por zona C: $7.597.

Sueldo básico con adicional por zona Austral: $8.648.

Ayudante

Sueldo básico por hora: $3.980//Por día (jornada de 9 horas): $35.820.

Sueldo básico con adicional por zona B: $4.438.

Sueldo básico con adicional por zona C: $7.377.

Sueldo básico con adicional por zona Austral: $7.960.

Sereno

Sueldo básico mensual: $723.032.

Sueldo básico con adicional por zona B: $805.489.

Sueldo básico con adicional por zona C: $1.208.753.

Sueldo básico con adicional por zona Austral: $1.446.064.

Obreros - Construccion (1) El sueldo básico por hora de un albañil en marzo de 2026 nucleado en la UOCRA oscila entre 3.980 y 10.940 pesos. Claudio Espinoza

Es importante observar que las zonas se diferencian de la siguiente manera: