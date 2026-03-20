Sueldos UOCRA: esto cobra un albañil en marzo de 2026, por día y hora

De acuerdo al último acuerdo paritario suscripto por la Uocra, este es el salario de un albañil por día y hora en marzo de 2026.
La Uocra(Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina) -gremio que representa a los albañiles de todo el país- firmó su último convenio paritario el 12 de enero de 2026. A raíz de dicho acuerdo, quedaron estipulados los distintos incrementos salariales para comienzos de año y, lógicamente, también los importes correspondientes a los sueldos de los albañiles en marzo de 2026. Entonces, ¿de cuánto es el salario por día y hora de un albañil en el tercer mes del año?
Cabe recordar que la Uocra acordó aumentos salariales que contemplaron un incremento en el mes de enero de 2026 del 2%, que se aplicó sobre los salarios básicos vigentes al 31 de diciembre de 2025, y otro aumento a partir del mes de febrero de 2026 del 1,8%, que se aplica sobre los salarios básicos vigentes al 31 de enero de 2026.
Salario por día y por hora de un albañil de la Uocra en marzo de 2026
El sueldo básico por hora de un albañil en marzo de 2026 nucleado en la Uocra oscila entre 3.980 y 10.940 pesos, dependiendo de la categoría laboral y de la zona en la cuál desarrolle su tarea.
Asimismo, percibe entre $35.820 y $49.230 por la jornada laboral de 9 horas. Para el caso de los albañiles que se desempeñan en el interior del país, el salario por día es aún mayor.
Según el acuerdo paritario mencionado más arriba, suscripto por la Uocra -junto a la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC)-, las partes volverán a reunirse a la brevedad a los fines de evaluar los nuevos ajustes salariales para los meses sucesivos.
Escala salarial de los albañiles de la Uocra en marzo de 2026
Oficial especializado
- Sueldo básico por hora: $5.470/Por día (jornada de 9 horas): $49.230.
- Sueldo básico con adicional por zona B: $6.071.
- Sueldo básico con adicional por zona C: $8.397.
- Sueldo básico con adicional por zona Austral: $10.940.
Oficial
- Sueldo básico por hora: $4.679/Por día (jornada de 9 horas): $42.111.
- Sueldo básico con adicional por zona B: $5.196.
- Sueldo básico con adicional por zona C: $7.873.
- Sueldo básico con adicional por zona Austral: $9.358.
Medio oficial
- Sueldo básico por hora: $4.324/Por día (jornada de 9 horas): $38.916.
- Sueldo básico con adicional por zona B: $4.793.
- Sueldo básico con adicional por zona C: $7.597.
- Sueldo básico con adicional por zona Austral: $8.648.
Ayudante
- Sueldo básico por hora: $3.980//Por día (jornada de 9 horas): $35.820.
- Sueldo básico con adicional por zona B: $4.438.
- Sueldo básico con adicional por zona C: $7.377.
- Sueldo básico con adicional por zona Austral: $7.960.
Sereno
- Sueldo básico mensual: $723.032.
- Sueldo básico con adicional por zona B: $805.489.
- Sueldo básico con adicional por zona C: $1.208.753.
- Sueldo básico con adicional por zona Austral: $1.446.064.
Es importante observar que las zonas se diferencian de la siguiente manera:
- Zona A: Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Tucumán, Chaco, La Pampa, San Luis, Corrientes, La Rioja, Formosa, Jujuy y Misiones.
- Zona B: Neuquén, Río Negro y Chubut.
- Zona C: Santa Cruz.
- Zona C Austral: Tierra del Fuego.
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