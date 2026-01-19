El gremio de la construcción acordó un nuevo aumento salarial para los primeros dos meses del 2026 , además de una suma fija. De cuánto es.

Nuevos sueldos UOCRA: cuánto gana un albañil en enero de 2026, por día y por hora

Tras el cumplimiento del último acuerdo paritario, la Unión Obrera de la Construcción ( UOCRA ) alcanzó un nuevo entendimiento con la Cámara Argentina de la Construcción ( Camarco ) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción ( FAEC ), que establece un aumento salarial y el pago de sumas mensuales no remunerativas que los albañiles ya comenzarán a cobrar en enero 2026 .

De acuerdo a lo pactado, en enero 2026 se aplicará un aumento del 2% sobre los salarios básicos vigentes a diciembre de 2025, mientras que en febrero se sumará una suba adicional del 1,8% , calculada sobre los valores actualizados a enero. Ambos son acumulativos y alcanzan a todas las categorías previstas en el convenio.

Además, se fijó el pago de una suma mensual no remunerativa en enero y febrero , con montos diferenciados según categoría y zona.

En la Zona A, por ejemplo, los valores van desde $96.800 para ayudantes y serenos hasta $121.800 para oficiales especializados, y se incrementan en las zonas B, C y C-Austral.

Estas sumas se abonarán en forma quincenal y estarán alcanzadas por aportes a la obra social. Antes del cierre de febrero, las partes volverán a reunirse para negociar los futuros incrementos.

Obreros - Construccion (4) Los trabajadores de la construcción tendrán un aumento salarial mensual durante el primer bimestre del año, además de sumas fijas quincenales. Claudio Espinoza

Cuánto cobra un albañil por hora en enero 2026

Los trabajadores de la construcción tienen distintos rangos salariales que dependerán de su función y de dónde la desempeñen, ya que determinadas regiones del país incluyen adicionales por zona desfavorable. Con el incremento de enero, el sueldo de un albañil en la categoría más baja y en una zona no desfavorable queda en $3.910 la hora.

De esta manera, así quedan los salarios de todas las categorías dependiendo de la zona donde se desempeñen:

Zona A: Ciudad y la provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Tucumán, Chaco, La Pampa, San Luis, Corrientes, La Rioja, Formosa, Jujuy y Misiones.

Oficial especializado: $5.373 (por hora)

Oficial: $4.596 (por hora)

Medio oficial: $4.248 (por hora)

Ayudante: $3.910 (por hora)

Sereno: $710.248 (mensual)

Zona B: Neuquén, Río Negro y Chubut

Oficial Especializado: $5.964 (por hora)

Oficial: $5.105 (por hora)

Medio Oficial: $4.708 (por hora)

Ayudante: $4.359 (por hora)

Sereno: $791.247 (mensual)

Zona C: Santa Cruz

Oficial Especializado: $8.249 (por hora)

Oficial: $7.734 (por hora)

Medio Oficial: $7.463 (por hora)

Ayudante: $7.246 (por hora)

Sereno: $1.187.380 (mensual)

Zona Austral: Tierra del Fuego

Oficial Especializado: $10.746 (por hora)

Oficial: $9.193 (por hora)

Medio Oficial: $8,495 (por hora)

Ayudante: $7.819 (por hora)

Sereno: $1.420.495 (mensual)

construccion neuquen (4) El rango salarial dentro de la construcción varía según el cargo y el lugar donde se desempeñen.

De cuánto es el bono extra según cada categoría

Además de los incrementos porcentuales, el acuerdo contempla el pago de sumas mensuales no remunerativas para enero y febrero de 2026, que se liquidan de forma quincenal. Los montos correspondientes a cada zona y cada categoría son los siguientes:

Zona A:

Oficial especializado: $121.800

Oficial: $112.200

Medio oficial: $102.800

Ayudante: $96.800

Sereno: $96.800

Zona B:

Oficial Especializado: $135.200

Oficial: $124.600

Medio Oficial: $114.100

Ayudante: $107.500

Sereno: $107.500

Zona C:

Oficial Especializado: $187.000

Oficial: $172.300

Medio Oficial: $157.800

Ayudante: $148.600

Sereno: $148.600

Zona Austral:

Oficial Especializado: $243.600

Oficial: $224.400

Medio Oficial: $205.600

Ayudante: $193.600

Sereno: $193.600

construccion comisaria 52 centenario En algunos sectores del país, los trabajadores de la construcción cobran un plus por zona desfavorable.

Hasta cuándo rige el nuevo acuerdo paritario de la UOCRA

El nuevo entendimiento salarial, que abarca a todas las categorías del Convenio Colectivo de Trabajo CCT N° 76/75 (y por extensión al CCT N° 577/10 para actividades específicas como canalización, líneas e instalaciones), tendrá vigencia hasta el 28 de febrero de 2026.

Las partes acordaron mantener activa una Comisión Especial para monitorear las variables económicas del sector, con una reunión prevista para el 19 de febrero próximo, donde se definirán los ajustes salariales que regirán a partir de marzo.