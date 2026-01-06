Empleadas domésticas: ¿cuánto vale la hora de limpieza en enero 2026?

En el primer mes del año recibirán el último tramo de la paritaria, que incluye un bono de hasta $14.000. Cómo queda cada categoría.

Las empleadas domésticas de todo el país recibirán en enero 2026 la última cuota del bono de hasta $14.000, que se incorpora al salario con carácter remunerativo . Esta suma fija incluye a todas las categorías y forma parte del acuerdo paritario alcanzado por la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares ( UPACP ) para sus más de 1.3 millones de asociados.

De esta manera, el bono pasa a integrar la base salarial de las empleadas domésticas, lo que impacta no sólo en el ingreso mensual, sino también en el cálculo de aportes, aguinaldo, vacaciones y adicionales.

Anteriormente, la UPACP había establecido un incremento de 2,7% en dos tramos : 1,4% para noviembre y 1,3% para diciembre, además del pago de un bono de hasta $14.000 para esos dos meses y también enero. Cumplido este acuerdo, habrá que esperar una nueva negociación para fijar futuras subas.

Aseguran que las empleadas de casas particulares que no fueron despedidas tienen sobrecarga de trabajo. Las empleadas de casas particulares recibirán en enero 2026 la última suma fija acordada en paritarias.

Cuánto vale la hora de limpieza en enero 2026

Para las empleadas de casas particulares que formen parte de la quinta categoría (Tareas Generales), es decir que cumplan tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento y elaboración de comidas, en enero 2026 el valor por hora:

con retiro es $3.250,10 y el mensual de $398.722,14.

y el mensual de $398.722,14. sin retiro, la cifra es de $3.494,25 por hora y $441.806,54 por mes.

Adicionalmente, cobrarán la suma extra no remunerativa: quienes cumplen más de 16 horas semanales recibirán $14.000; para jornadas de entre 12 y 16 horas semanales, el bono será de $9.000; y para quienes trabajan menos de 12 horas, el monto será de $6.000.

Además, continúa vigente el adicional por antigüedad, que equivale al 1% del sueldo mensual por cada año cumplido, beneficio incorporado en septiembre de 2021 y calculado desde septiembre de 2020, sin retroactividad.

picaporte puerta Las escalas salariales dependen de la categoría laboral, la modalidad de trabajo y la cantidad de horas.

Sueldo en enero 2026 de las distintas categorías de empleadas domésticas

Estos son los valores de los salarios para las empleadas domésticas en enero 2026 dependiendo si son con retiro –aquellos que trabajan para un empleador pero residen en su propio domicilio- o sin retiro –quien trabaja y reside en el mismo domicilio del empleador-:

Supervisores

Con retiro: $3.895,56 por hora / $485.961,09 por mes

Sin retiro: $4.254,05 por hora / $539.711,97 por mes

Personal para tareas específicas (cocina, tareas especializadas)

Con retiro: $3.696,15 por hora / $452.478,51 por mes

Sin retiro: $4.039,45 por hora / $502.101,03 por mes

Caseros

$3.494,25 por hora / $441.806,54 por mes

Asistencia y cuidado de personas (adultos mayores, niños, personas con discapacidad o enfermedad)

Con retiro: $3.494,25 por hora / $441.806,54 por mes

Sin retiro: $3.894,43 por hora / $490.745,56 por mes

Personal para tareas generales (limpieza, cocina, tareas del hogar y mantenimiento)

Con retiro: $3.250,10 por hora / $398.722,14 por mes

Sin retiro: $3.494,25 por hora / $441.806,54 por mes

Las empleadas domésticas se hunden en la crisis. Las empleadas domésticas de determinadas zonas del país cobran un extra por zona desfavorable.

De cuánto es el plus que se cobra por zona desfavorable

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) indicó que continúa vigente el adicional por zona desfavorable que se aplica en determinadas regiones del país. En estos casos, el monto salarial mínimo tiene una suba de un 30% respecto de la escala general.

Este beneficio alcanza a los trabajadores de casas particulares que cumplan sus funciones en La Pampa, Rio Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego y en el municipio de Carmen de Patagones, en la provincia de Buenos Aires. El adicional en cuestión toma como base el salario mínimo correspondiente a cada categoría y modalidad de trabajo, ya sea con o sin retiro, tanto para pagos por hora como para las remuneraciones mensuales.