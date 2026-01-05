ANSES confirmó los montos de la AUH y Tarjeta Alimentar para enero 2026: cuánto cobran

La Anses ya definió los importes correspondientes a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y a la Tarjeta Alimentar para enero de 2026 . Conocé cuáles son los nuevos montos .

La Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) informó que, en enero de 2026 , los beneficiarios de las jubilaciones, pensiones y asignaciones reciben un aumento del 2,47%. Así, ¿de cuánto es el incremento que perciben los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Tarjeta Alimentar en el primer mes del año ?

Es oportuno señalar que, desde la entrada en vigencia de la nueva fórmula de movilidad (Decreto 274/24), los aumentos para las jubilaciones, pensiones y asignaciones son mensuales y toman como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás. En consecuencia, el incremento del 2,47% se debe al IPC registrado en noviembre de 2025.

En enero de 2026 , los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) cobran un total de $125.518 , producto del aumento del 2,47 por ciento que la Anses otorga según la fórmula de movilidad. Asimismo, los beneficiarios de la Tarjeta Alimentar perciben un monto máximo fijado en $108.062 .

Cabe resaltar que la Anses retiene el 20% de la AUH, por lo que el monto que se percibe en efectivo es de $100.362 por hijo. Por otra parte, para asegurarse el cobro de la Anses correspondiente a la Asignación Universal por Hijo (AUH), es fundamental cumplir con los siguientes requisitos:

De la madre, padre o titular a cargo:

Ser argentino y residir en el país. Si sos extranjero o naturalizado, debés tener como mínimo 2 años de residencia.

Del hijo:

Ser menor de 18 años. No hay límite de edad en caso de hijo con discapacidad.

Ser soltero.

En su portal oficial, la Anses subraya que la AUH les corresponderá a la madre, padre o titular con hijos a cargo que sea:

Desocupado.

Trabajador no registrado o sin aportes.

Trabajador de casas particulares.

Monotributista social.

Cabe señalar que, en el caso de la AUH por discapacidad, el monto bruto correspondiente a enero de 2026 es de $408.705.

Por otra parte, es oportuno señalar que, amén de percibir la AUH, los beneficiarios de esta prestación podrán asimismo obtener la Tarjeta Alimentar. En enero de 2026, la Prestación o Tarjeta Alimentar mantiene los mismos importes que en los meses previos y sus titulares recibirán la acreditación del dinero en el mismo momento en que cobren la prestación principal de la Anses. Este beneficio les permitirá acceder a la canasta básica alimentaria, pero sus montos varían según la cantidad de hijos en cada familia.

Familias con un hijo y titulares de AUE: $52.250.

Familias con dos hijos: $81.936.

Familias con tres o más hijos: $108.062.

La Anses recalca que la Prestación Alimentar les corresponde a las personas que:

Que cobren la Asignación Universal por Hijo con hijos de hasta 17 años inclusive.

con hijos de hasta 17 años inclusive. Embarazadas a partir de los 3 meses que cobren la Asignación por Embarazo para Protección Social.

Con hijos con discapacidad que cobren la Asignación Universal por Hijo , sin límite de edad.

, sin límite de edad. Titulares de una Pensión No Contributiva para Madre de 7 hijos.

Asimismo, el organismo indica que para acceder a la Prestación Alimentar es importante mantener actualizados los datos personales, familiares y de contacto (teléfono móvil y correo electrónico). Es posible consultarlos en mi ANSES en la sección Información Personal, con el CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Aquellos beneficiarios de la Prestación Alimentar que deseen corroborar el calendario de pagos en el sitio oficial de la Anses, deben ingresar al portal Mi Anses, en el apartado Hijas e hijos (en Mis Asignaciones) y especificar su número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Calendario de pagos de la AUH de enero 2026

El calendario de pagos de la AUH para enero de 2026 es el siguiente: