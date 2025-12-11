El organismo previsional precisó cómo debe hacerse el trámite y hasta qué fecha hay tiempo para reclamar el reintegro.

ANSES advierte cuál es la documentación requerida para reclamar el 20% retenido de la AUH y la fecha límite

En diciembre, los beneficiarios de prestaciones sociales como la Asignación Universal por Hijo (AUH) pueden pedir la devolución del 20% mensual que la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) retuvo a lo largo del año. Para tener el reintegro, el organismo previsional informó qué documentación se debe presentar antes del 31 de diciembre de 2025.

Desde ANSES precisaron que el trámite puede realizarse desde la plataforma Mi ANSES o de forma presencial en la oficina más cercana, sin la necesidad de turno previo. No cumplir con la presentación antes de la fecha límite implicará perder la retención acumulada , aunque el 80% de la asignación se seguirá pagando con normalidad.

Para cobrar el 20% retenido durante el año anterior, el beneficiario debe presentar la Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH) completa con los datos de salud y educación. Este documento certifica que los niños y adolescentes a cargo cumplen con los controles sanitarios, de vacunación y la asistencia escolar que la ANSES exige para garantizar que los fondos se destinen correctamente y que los menores estén protegidos en su desarrollo.

LIBRETA AUH ANSES.jpg La Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH) debe contar con los datos completos de salud y educación del beneficiario.

Por ello, antes de iniciar el trámite, es recomendable chequear que se tengan al día los controles médicos y odontológicos, el calendario de vacunación obligatoria cumplido y la asistencia escolar completa.

El pago se concreta 60 días después de realizar la presentación de la libreta. Además de asegurar el reintegro de la retención acumulada, la presentación de la Libreta AUH habilita la percepción de la Ayuda Escolar Anual, un pago único de $85.000 por hijo en edad escolar.

Paso a paso, cómo presentar la Libreta AUH 2025

El trámite se realiza online, sin necesidad de ir a una sucursal. Solo se necesita acceder a "Mi ANSES" desde la web o la app y seguir estos pasos:

Ingresar en Mi ANSES: es necesario contar con CUIL y clave de la seguridad social.

es necesario contar con CUIL y clave de la seguridad social. Consultar la información de la Libreta : en la sección Hijos > Libreta AUH revisar las secciones que faltan completar (educación, salud y vacunación) por cada hijo o personas a cargo por la que se recibe la AUH.

: en la sección Hijos > Libreta AUH revisar las secciones que faltan completar (educación, salud y vacunación) por cada hijo o personas a cargo por la que se recibe la AUH. Generar la Libreta: en caso de que falte completar alguna sección, seleccionar la opción GENERAR LIBRETA para descargarla o enviarla al mail.

en caso de que falte completar alguna sección, seleccionar la opción GENERAR LIBRETA para descargarla o enviarla al mail. Completar el formulario: imprimir la Libreta AUH (en una sola hoja y con buena calidad de impresión) y llevarla a la escuela y/o centro de salud (según corresponda) para que la completen y firmen.

imprimir la Libreta AUH (en una sola hoja y con buena calidad de impresión) y llevarla a la escuela y/o centro de salud (según corresponda) para que la completen y firmen. Subir la Libreta completa: una vez que se tenga la Libreta completa y firmada, sacarle una foto. Debe pesar menos de 3 MB y el único formato válido es JPG. Luego, subirla desde Hijos > Libreta AUH > Subir Libreta AUH.

una vez que se tenga la Libreta completa y firmada, sacarle una foto. Debe pesar menos de 3 MB y el único formato válido es JPG. Luego, subirla desde Hijos > Libreta AUH > Subir Libreta AUH. Confirmación de la presentación: al finalizar, ANSES envía un mail confirmando que el trámite se completó correctamente. Se puede revisar el estado en Mi ANSES.

auh-anses.jpg El trámite puede realizarse online o en la oficina de ANSES más cercana.

De cuánto es el aumento de la AUH en diciembre 2025

La ANSES informó que los beneficiarios de la AUH tendrán en diciembre 2025 un incremento de 2,3%. Este porcentaje deriva de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre informada por el INDEC. Con el nuevo aumento, la AUH por hijo alcanza $122.492 de liquidación total: el 80% mensual equivale a $97.993,60 y el 20% retenido suma $24.498,40.

Las provincias que forman parte de la Zona Austral mantienen montos diferenciales debido al mayor costo de vida de esa región. En ese grupo se incluye a Santa Cruz, Tierra del Fuego, Neuquén, Río Negro, Chubut, La Pampa y el Partido de Patagones. Los beneficiarios que vivan en esta zona cobrarán $159.178, aunque restando la retención del 20% recibirán en mano $127.342.

El cronograma de pagos para diciembre está organizado de acuerdo con la terminación de DNI: