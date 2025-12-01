La ANSES estableció el cronograma de pagos para los beneficiarios de las asignaciones familiares, así como de jubilaciones y pensiones.

SUAF: qué día cobro la asignación por hijo de Anses en diciembre de 2025 y cuánto pagan

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) dio a conocer el calendario de pagos de diciembre para todos los jubilados, pensionados, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Universal por Embarazo (AUE) y beneficiarios del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) .

En el último mes del año, las personas que reciben alguna de estas prestaciones cobrarán sus haberes con un aumento del 2,34% basado en el índice de inflación anunciado por el Instituto nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) correspondiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a octubre.

Los beneficiarios de la AUH y la AUE de la ANSES también recibirán en diciembre un ajuste en los haberes basado en la inflación de octubre. Así, los titulares de las principales asignaciones familiares cobrarán los siguientes montos:

Familias con un hijo o embarazo: $ 150.224 (AUH/AUE $ 97.974 + Tarjeta Alimentar $ 52.250)

$ 150.224 (AUH/AUE $ 97.974 + Tarjeta Alimentar $ 52.250) Familias con dos hijos: $ 277.884 (AUH $ 195.948 + Tarjeta Alimentar $ 81.936)

$ 277.884 (AUH $ 195.948 + Tarjeta Alimentar $ 81.936) Familias con tres o más hijos: $ 401.984 (AUH $ 293.922 + Tarjeta Alimentar $ 108.062)

Jubilaciones: el monto de diciembre

Los jubilados y pensionados tendrán un ajuste correspondiente a diciembre. En tanto, quienes cobren los haberes mínimos, recibirán el bono de $ 70.000 que el Gobierno viene renovando, aunque con un valor congelado desde 2024.

Calendario de pagos

Pensiones no contributivas

DNI terminados en 0 y 1: martes 9 de diciembre de 2025.

martes 9 de diciembre de 2025. DNI terminados en 2 y 3: miércoles 10 de diciembre de 2025.

miércoles 10 de diciembre de 2025. DNI terminados en 4 y 5: jueves 11 de diciembre de 2025.

jueves 11 de diciembre de 2025. DNI terminados en 6 y 7: viernes 12 de diciembre de 2025.

viernes 12 de diciembre de 2025. DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de diciembre de 2025.

Jubilados y pensionados con la mínima

DNI terminados en 0: martes 9 de diciembre de 2025.

martes 9 de diciembre de 2025. DNI terminados en 1: miércoles 10 de diciembre de 2025.

miércoles 10 de diciembre de 2025. DNI terminados en 2 y 3: jueves 11 de diciembre de 2025.

jueves 11 de diciembre de 2025. DNI terminados en 4 y 5: viernes 12 de diciembre de 2025.

viernes 12 de diciembre de 2025. DNI terminados en 6 y 7: lunes 15 de diciembre de 2025.

lunes 15 de diciembre de 2025. DNI terminados en 8 y 9: martes 16 de diciembre de 2025.

Jubilados por encima de la mínima

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 17 de diciembre de 2025.

miércoles 17 de diciembre de 2025. DNI terminados en 2 y 3: jueves 18 de diciembre de 2025.

jueves 18 de diciembre de 2025. DNI terminados en 4 y 5: viernes 19 de diciembre de 2025.

viernes 19 de diciembre de 2025. DNI terminados en 6 y 7: lunes 22 de diciembre de 2025.

lunes 22 de diciembre de 2025. DNI terminados en 8 y 9: martes 23 de diciembre de 2025.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Universal por Embarazo

De la misma manera que sucedió en meses anteriores, se estima que el calendario de la AUH y la AUE repetirá el esquema de pagos de los jubilados y pensionados. Las fechas son las siguientes: