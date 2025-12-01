Día Mundial de la lucha contra el Sida: realizan testeos gratuitos en Neuquén

La iniciativa es impulsada por el Programa Provincial de VIH y tiene como objetivo principal aumentar el acceso al diagnóstico oportuno.

La Provincia realiza una jornada de testeo en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Sida.

Por el Día Mundial de la lucha contra el Sida , el ministerio de Salud de la Provincia del Neuquén organiza una jornada de testeo rápido y gratuito de VIH que se realiza este lunes de manera simultánea en todas las regiones sanitarias de la provincia.

La iniciativa impulsada por el Programa Provincial de VIH, a través de la Dirección de Prevención de Factores de Riesgo, tiene como objetivo principal aumentar el acceso al diagnóstico oportuno y contribuir al cumplimiento de las metas 95-95-95 propuestas por ONUSIDA.

Según contó la directora de Prevención de Factores de Riesgo de la provincia de Neuquén, Luciana Moya, en diálogo con LU5, existen centros de testeo a lo largo de la provincia que funcionan todo el año.

El operativo se llevará a cabo en las siete regiones sanitarias: Alto Neuquén, del Pehuén, Vaca Muerta, del Limay, de la Comarca, de los Lagos del Sur y Confluencia. En la capital neuquina, la estrategia se implementará mediante cuatro cuadrantes operativos que integrarán a todos los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

Los testeos se realizarán en centros de salud, hospitales, espacios comunitarios y dispositivos móviles, garantizando condiciones de confidencialidad y la presencia de personal capacitado para el acompañamiento antes y después de la prueba.

Cómo está la situación del VIH en Neuquén

"La epidemia en nuestra provincia viene estable. Los números, hablando de VIH puntualmente porque son diferentes ITS y cada ITS tiene sus particularidades, son estables", declaró Moya.

"Nosotros trabajamos siempre en el boletín a año cerrado, o sea que este año presentamos los números del 2024. Durante el 2024 en en la provincia tenemos notificados 93 casos nuevos", detalló.

Sin embargo, afirmó que creen que "hay un subdiagnóstico porque tenemos muchos casos de pacientes con obra social que no están notificados, entonces estamos trabajando para mejorar eso.

Agregó que están haciendo "bastante más testeos". "Nosotros siempre hacemos año a año una comparativa de cuántos testeos más se hacen y vimos que durante el 2024 se hicieron incluso más testeos que durante el 2023", dijo.

Abordaje integral de la salud

Además del testeo de VIH, la jornada incorporará otras acciones preventivas como consejería en salud sexual y reproductiva, actualización de esquemas de vacunación, control de signos vitales, entrega de métodos anticonceptivos y prevención de infecciones de transmisión sexual.

Las autoridades sanitarias destacan que el testeo es voluntario, gratuito y confidencial, y representa una herramienta fundamental para el cuidado de la salud. Quienes obtengan un resultado reactivo recibirán acompañamiento inmediato y serán vinculados al sistema de salud para acceder al tratamiento correspondiente.

La campaña de difusión ya está en marcha e incluye acciones en medios tradicionales, redes sociales y actividades comunitarias en coordinación con municipios y organizaciones de la sociedad civil.

Además, cabe destacar que recientemente, la Legislatura de Neuquén aprobó por unanimidad el proyecto de Ley 17.850, que adhiere a la Ley nacional 27.675 de respuesta integral al VIH, hepatitis virales, otras infecciones de transmisión sexual (ITS) y tuberculosis (TBC).

Una de las principales innovaciones de la norma es la creación de la Comisión Multisectorial e Interministerial de Respuesta Integral al VIH, Sida, Hepatitis Virales, ITS y Tuberculosis, que funcionará en el ámbito del Ministerio de Salud. Entre sus funciones tendrá la elaboración de planes de acción intersectoriales, la coordinación de políticas con organismos nacionales y locales, y la producción de informes periódicos sobre el impacto de las acciones implementadas.