¿De cuánto es el monto de la AUH por discapacidad en marzo de 2026?

La Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) les paga este monto a los beneficiarios de la AUH por discapacidad en marzo de 2026.
En febrero de 2026, según lo dispuso la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) las jubilaciones, pensiones y asignaciones recibieron un aumento del 2,85%, producto del índice correspondiente a la inflación registrada en diciembre de 2025. En marzo de 2026, ¿de cuánto es el monto de la AUH por discapacidad?
Cabe recordar que, desde la entrada en vigencia de la nueva fórmula de movilidad (Decreto 274/24) los aumentos para las jubilaciones, pensiones y asignaciones son mensuales y toman como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.
¿Cuánto es la asignación por hijo con discapacidad en marzo de 2026?
En marzo de 2026, los titulares de la AUH por discapacidad perciben $432.461, producto del aumento del 2,9% establecido según el IPC registrado en enero de 2026.
Es oportuno señalar que, al igual que la AUH por discapacidad, otras asignaciones también reciben incrementos en los montos en marzo de 2026:
- Asignación Universal por Hijo: $132.813 (como ocurre habitualmente, se deposita el 80% del total, equivalente a $106.250, mientras que el 20% restante se retiene y se abona tras la presentación de la Libreta AUH).
- Asignación Familiar por Hijo: $66.413.
- Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $216.239.
- Embarazo para Protección Social: $132.814.
- Ayuda Escolar Anual: $ 85.000.
- Nacimiento: $77.414.
- Adopción: $462.845.
Requisitos de Anses para acceder a la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad
Según lo establece la Anses, estos son los requisitos para acceder a la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad:
Del titular:
- Ser trabajador registrado en una empresa incorporada al régimen de Asignaciones Familiares.
- Ser titular de una prestación de Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) de empresas incorporadas al régimen de Asignaciones Familiares.
- Ser titular del Artículo 1° del Decreto 592/16.
- Ser trabajador monotributista.
- Ser titular de la Prestación por Desempleo.
- Ser titular de jubilación o pensión del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) o titular de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur, o titular de una Pensión no Contributiva por Invalidez o de una Pensión no Contributiva por Trasplante.
- Tener la información del grupo familiar acreditada en las bases de la ANSES.
Del hijo/hijo con discapacidad:
- El hijo debe residir en el país, ser menor de 18 años y ser soltero. Puede ser hijo, adoptado o estar en guarda, cuidado personal o tutela acordada por autoridad judicial.
- El hijo con discapacidad debe residir en el país, contar con autorización expresa de ANSES vigente y ser soltero, divorciado, separado legalmente o viudo. Puede ser hijo, adoptado o estar en guarda, cuidado personal, tutela o curatela a la persona acordada por autoridad judicial. Para el hijo con discapacidad no existe límite de edad.
- Corresponde el pago de estas asignaciones, aunque el hijo/hijo con discapacidad trabaje en relación de dependencia o perciba cualquier prestación de la Seguridad Social
- En el caso de la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad, que cuente con autorización expresa de ANSES vigente, no rigen topes máximos de ingresos ni individuales ni del grupo familiar.
