La Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) les paga este monto a los beneficiarios de la AUH por discapacidad en marzo de 2026 .

¿De cuánto es el monto de la AUH por discapacidad en marzo de 2026?

En febrero de 2026 , según lo dispuso la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) las jubilaciones, pensiones y asignaciones recibieron un aumento del 2,85%, producto del índice correspondiente a la inflación registrada en diciembre de 2025. En marzo de 2026 , ¿de cuánto es el monto de la AUH por discapacidad ?

Cabe recordar que, desde la entrada en vigencia de la nueva fórmula de movilidad (Decreto 274/24) los aumentos para las jubilaciones, pensiones y asignaciones son mensuales y toman como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.

En marzo de 2026 , los titulares de la AUH por discapacidad perciben $432.461, producto del aumento del 2,9% establecido según el IPC registrado en enero de 2026.

Las AUH de ANSES vuelven a subir. Conocé de cuánto será el aumento desde marzo.

Es oportuno señalar que, al igual que la AUH por discapacidad, otras asignaciones también reciben incrementos en los montos en marzo de 2026:

Asignación Universal por Hijo : $132.813 (como ocurre habitualmente, se deposita el 80% del total, equivalente a $106.250, mientras que el 20% restante se retiene y se abona tras la presentación de la Libreta AUH).

: $132.813 (como ocurre habitualmente, se deposita el 80% del total, equivalente a $106.250, mientras que el 20% restante se retiene y se abona tras la presentación de la Libreta AUH). Asignación Familiar por Hijo : $66.413.

: $66.413. Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad : $216.239.

: $216.239. Embarazo para Protección Social: $132.814.

Ayuda Escolar Anual: $ 85.000.

Nacimiento: $77.414.

Adopción: $462.845.

Requisitos de Anses para acceder a la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad

Según lo establece la Anses, estos son los requisitos para acceder a la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad:

Del titular:

Ser trabajador registrado en una empresa incorporada al régimen de Asignaciones Familiares .

. Ser titular de una prestación de Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) de empresas incorporadas al régimen de Asignaciones Familiares .

. Ser titular del Artículo 1° del Decreto 592/16.

Ser trabajador monotributista.

Ser titular de la Prestación por Desempleo.

Ser titular de jubilación o pensión del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) o titular de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur, o titular de una Pensión no Contributiva por Invalidez o de una Pensión no Contributiva por Trasplante.

Tener la información del grupo familiar acreditada en las bases de la ANSES.

AUH ANSES.jpg En marzo de 2026, los titulares de la AUH por discapacidad perciben $432.461, producto del aumento del 2,9% establecido según el IPC registrado en enero de 2026.

Del hijo/hijo con discapacidad: