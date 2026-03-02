Atención licencia de conducir 2026: estas personas ya no podrán renovarla por las últimas modificaciones

El Gobierno introdujo modificaciones en el trámite del registro, afectando principalmente a algunas personas. Qué cambia.

Mediante un decreto, el Gobierno modificó la Ley Nacional de Tránsito 24.449 . Además de tocar puntos relacionados con la seguridad vial y el transporte de cargas, también cambió de forma significativa las condiciones y requisitos para tramitar o renovar la licencia de conducir en el país. Esto afecta principalmente a personas de edad avanzada que aún quieran seguir manejando.

A través del Decreto 195/2025, la Casa Rosada estableció la creación del registro digital y definió que, para que continúe vigente, el conductor tendrá que renovar el certificado de su estado psicofísico. La periodicidad en la que deberá hacerse dependerá de la edad de la persona.

Esta certificación podrá ser emitida por profesionales de entidades públicas o privadas que estén habilitadas. La actualización del estado psicofísico se gestionará de manera remota y digital y se reflejará automáticamente en la licencia digital .

CONDUCIR_1200X678.jpg Ahora, el Gobierno pone un mayor foco de atención en los adultos mayores que quieren seguir manejando.

Quiénes ya no podrán renovar el registro

A partir de esta actualización, los conductores deberán cumplir nuevas exigencias relacionadas con la edad y los controles médicos. Si bien en Argentina no existe un límite de edad fijo que prohíba manejar, todas las personas mayores de 65 años deberán aprobar un examen psicofísico obligatorio para poder renovar la licencia.

Esta prueba es una evaluación que revisa la visión, audición, reflejos, capacidades cognitivas y estado general. Si el resultado indica riesgos para la conducción, la autoridad puede rechazar la renovación o exigir estudios complementarios.

En mayores de 70 años, no realizar la renovación anual equivale a quedar inhabilitado hasta regularizar la situación. En algunos casos puntuales, ciertas patologías requieren el aval médico específico para seguir al volante.

También pierden la posibilidad quienes no presentan la documentación requerida o mantienen el registro vencido sin iniciar el proceso correspondiente. Dependiendo del municipio, además del psicofísico, se podrá exigir el examen teórico, la prueba práctica y la validación de antecedentes en el sistema oficial. La Ley Nacional de Tránsito 24.449 también establece que los conductores deberán presentar un certificado de antecedentes penales al momento de renovar la licencia. Esta medida busca aumentar la seguridad vial y reducir el riesgo de accidentes en las rutas.

Licencia de Conducir digital (1).jpg El Gobierno dispuso la implementación de la licencia de conducir digital.

Cuál es el tiempo de vigencia de la licencia, según la edad del conductor

Con los cambios a la Ley de Tránsito, el Gobierno nacional buscó fortalecer los controles en las edades con mayor riesgo de accidentes viales, es decir, de 65 años en adelante. Así, la duración del carnet se establece de la siguiente forma:

Menores de 21 años: 5 años de validez. Solo habilita categorías básicas, como motos y autos particulares

5 años de validez. Solo habilita categorías básicas, como motos y autos particulares De 21 a 65 años: 5 años de validez, sin controles intermedios adicionales

5 años de validez, sin controles intermedios adicionales De 65 a 70 años: renovación cada 3 años, con chequeos médicos más detallados

renovación cada 3 años, con chequeos médicos más detallados Mayores de 70 años: renovación anual, sin excepciones

Paso a paso, cómo renovar el registro

El proceso de renovación tiene tanto partes digitales como controles presenciales. Para empezar, la persona debe ingresar a la plataforma Mi Argentina y verificar sus datos personales.

Licencia de Conducir.jpg La versión física del registro sigue vigente, pero pasa a ser opcional.

Luego, se selecciona la opción correspondiente al trámite, se abonan las tasas y se elige un centro de salud habilitado para realizar el examen psicofísico. Una vez aprobadas las pruebas, el profesional carga el resultado en el sistema oficial. Tras completar estos pasos, la licencia actualizada queda disponible en formato digital dentro de la aplicación.

Cómo funciona la nueva licencia de conducir digital

Aunque la versión física de la licencia seguirá estando disponible, la credencial digital se convierte en la versión principal del documento. Para activarla, se debe: