La aplicación cuenta con una función que alerta sobre los controles de tránsito en las rutas. Cómo utilizarla desde el celular.

Evitar multas: los pasos para activar los radares en Google Maps y no llevarse una mala sorpresa

Con la llegada de las vacaciones , miles de argentinos salen a las rutas nacionales y provinciales para llegar a los distintos destinos turísticos. Pero el viaje de placer puede transformarse en un dolor de cabeza si no se respetan las normas y todo deriva en multas . En este contexto, el celular aparece como un aliado para evitar sanciones económicas.

Para aquellos precavidos de antemano, Google Maps ofrece una función puntual que permite saber la ubicación de radares y controles de velocidad , además de emitir alertas en tiempo real cuando se está cerca de uno. Esta herramienta ayuda a conducir con mayor precaución y evitar sanciones inesperadas .

La aplicación cuenta con un sistema que informa en tiempo real la presencia de scáneres fijos, móviles y controles policiales a lo largo del recorrido. Las advertencias aparecen tanto en pantalla con mensajes y emojis como por avisos sonoros , lo que permite anticiparse y adecuar la velocidad antes de ingresar a un tramo controlado.

Cómo activar el detector de radares en Google Maps, paso a paso

Muchos usuarios desconocen que esta función requiere de una configuración específica para que el aviso sea efectivo. Para activarla, se deben seguir estos pasos:

Abrir la aplicación de Google Maps

Tocar en el icono de tu perfil (la letra o foto) ubicado en la esquina superior derecha

(la letra o foto) ubicado en la esquina superior derecha Dirigirte a " Ajustes "

" Buscar la opción de "Ajustes de navegación"

Encender el interruptor de "Radar de velocidad"

Una vez activado, el sistema comenzará a mostrar los radares y controles a lo largo del recorrido que se quiera hacer. Para una experiencia más segura, se recomienda configurar el sonido en la opción "Solo alertas" o "Sonido activado" con un volumen alto. Así, la plataforma emitirá una señal sonora clara cuando se esté por ingresar a una zona de control, permitiendo adecuar la velocidad sin tener que quitar la vista del camino.

Cómo funciona el sistema de Google Maps para detectar controles de tránsito

La herramienta se apoya en un desarrollo de información oficial disponible, datos históricos de la red vial y reportes realizados por los propios usuarios. Su objetivo es reforzar la atención del conductor en zonas sensibles que no son tan conocidas, donde además, suelen aplicarse límites de velocidad más bajos o donde se intensifican los controles por razones de seguridad vial.

Una vez que el sistema está activado, los conductores pueden visualizar dos tipos de alertas: los radares fijos, representados habitualmente con iconos de color naranja o amarillo, y los radares móviles o controles policiales, que suelen aparecer en color azul. Estos últimos dependen en gran medida de la colaboración de la comunidad, ya que su ubicación cambia minuto a minuto según los reportes que los mismos usuarios realizan desde la función de "Añadir un reporte".

Cuánto cuestan las multas en la provincia de Buenos Aires, tras el nuevo aumento

Con el comienzo del 2026, comenzó a regir el aumento en las multas de tránsito dispuesto por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires. El ajuste para el bimestre enero-febrero es de 5,6% respecto a los valores del cierre del año pasado. Para establecer el monto de las infracciones, se toma como Unidad Fija (UF) el valor del litro de nafta de mayor octanaje precisado por el Automóvil Club Argentino (ACA), es decir la Premium, que pasó a ser de $1.807 el litro.

