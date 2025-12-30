Chubut impone arrestos y duplica multas por pirotecnia ilegal, en medio de la polémica en Comodoro Rivadavia

Ignacio Torres instó a los municipios a adherir a la nueva normativa provincial. Tras el estruendo de Navidad en la ciudad petrolera, hubo marcha de protesta.

La modificación en el Código de Convivencia Ciudadana de Chubut para incrementar sanciones por pirtecnia ilegal alcanza tanto a quienes la comercializan como a los que la usan.

El gobernador de Chubut , Ignacio Torres , confirmó la modificación de la Ley XV N° 27 para endurecer las penalidades contra quienes comercialicen o usen pirotecnia ilegal. La normativa, que se implementa en plenas Fiestas de fin de año , busca resguardar a personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) , adultos mayores y animales , y contempla desde multas económicas hasta días de arresto .

La decisión se produce en medio del recrudecimiento de la polémica en Comodoro Rivadavia , que se sostiene desde que en 2024 el municipio flexibilizó los límites al uso de estos artefactos.

Ahora, la reciente Navidad volvió a evidenciar excesos que desataron la reacción de diversas organizaciones, que el martes protagonizaron una marcha para reclamar la vuelta de la "pirotecnia cero", que en la ciudad había regido a partir de 2017.

Al presentar el endurecimiento de las sanciones de la ley provincial por pirotecnia ilegal, Torres convocó a los intendentes a replicar la iniciativa en en sus distritos para asegurar celebraciones en paz y con empatía hacia los sectores que padecen las consecuencias del ruido de las explosiones constantes.

Duplican las sanciones en Chubut

Torres anunció un incremento sustancial en las multas y sanciones para quienes utilicen o comercialicen pirotecnia en todo el territorio de Chubut. La decisión administrativa contempla incluso la pena de arresto en determinadas situaciones de gravedad.

La medida se concretará mediante la modificación de la Ley XV N° 27, conocida como el Código de Convivencia Ciudadana, y forma parte del compromiso de la gestión actual con el fortalecimiento del respeto mutuo y la salud pública.

La reforma legislativa consideró la grave afectación que provoca el uso de artefactos pirotécnicos en diversos sectores de la población. Entre los fundamentos de la medida, se destacaron las consecuencias negativas en niños pequeños, personas mayores, individuos con TEA y pacientes con enfermedades crónicas.

La normativa también reparó en el perjuicio causado a los animales domésticos y silvestres, y el impacto ambiental por la emisión de gases y partículas.

Ignacio Torres: "Festejar en paz y con empatía"

Durante la presentación de estos cambios, Torres confirmó la decisión política de elevar los castigos para desalentar estas prácticas. "Entendemos que la convivencia y el respeto construyen una sociedad mejor y más madura", expresó el mandatario.

En su discurso, enfatizó que la verdadera celebración reside en compartir con empatía y respetándose entre los ciudadanos. Y remarcó que para que esta política tenga alcance en toda la geografía provincial, es crucial que los municipios se sumen a la iniciativa.

Ignacio Torres gobernador de Chubut.jpg Ignacio Torres, gobernador de Chubut.

El pedido se dirigió específicamente a los intendentes para que, a través de sus respectivos concejos deliberantes, modifiquen las ordenanzas locales que restringen y penan la utilización de pirotecnia, incrementando las sanciones en sintonía con la nueva ley provincial.

El nuevo esquema de castigos es amplio y busca cubrir todas las etapas de la cadena, desde el almacenamiento hasta el uso final por parte de particulares.

Las sanciones establecidas incluyen la aplicación de días de trabajo comunitario y multas económicas determinadas en Unidades de Multa (UM), cuyo valor se actualiza periódicamente.

Además de las sanciones monetarias y comunitarias, la ley ahora prevé el arresto para casos específicos. En el ámbito comercial, se determinó el decomiso inmediato de la mercadería y la clausura de los locales involucrados.

Estas penalidades recaerán sobre quienes "ejerzan la tenencia, guarda, acopio, depósito, venta o cualquier otra modalidad de comercialización mayorista o minorista, así como el uso particular o privado de elementos de pirotecnia y cohetería".

Navidad con estruendo y manifestación en Comodoro Rivadavia

La Navidad en Comodoro Rivadavia dejó en evidencia una vez más el uso descontrolado de pirotecnia sonora, a pesar de que se encuentra vigente la Ordenanza N.º 12.625, que prohíbe los fuegos artificiales con estruendo y, desde 2024, habilita los que son exclusivamente lumínicos y sin ruido.

Durante la madrugada del 25 de diciembre se registraron explosiones constantes en distintos barrios, situación que derivó en más de 20 incendios, además de cientos de mascotas perdidas.

En este contexto, vecinos y organizaciones realizaron el lunes una nueva manifestación para exigir el cumplimiento efectivo de la normativa y avanzar nuevamente hacia una política de "pirotecnia cero", justamente lo que ahora propicia la modificación normativa de la administración provincial.

Durante la marcha, los organizadores resaltaron que desde la implementación de la pirotecnia cero en 2017, los indicadores en Comodoro Rivadavia mostraron una mejora sustancial en. "Aún sin controles suficientes, se logró algo concreto: menos incendios, menos estruendos, menos quemaduras y menos familias pasando las fiestas encerradas en un baño", aseguró Virginia Paredes, rescatista de animales de la ciudad.

Pirotecnia cero - manifestación en Comodoro Rivadavia El lunes, varias organizaciones y vecinos salieron a reclamar el regreso de la "pirotecnia cero" a Comodoro Rivadavia.

El balance de esos años arroja también reducción de incidentes en las guardias médicas y disminución de incendios en zonas urbanas.

Por este motivo, explican el origen de lo sucedido en la última Nochebuena en la flexibilización que reintrodujo el uso de pirotecnia lumínica en Comodoro.

Justamente, uno de los puntos que más se señalaron en la protesta es la escasa capacidad de fiscalización del Estado local. Los manifestantes advirtieron que la modificación de la norma abre la puerta a un incremento de la venta ilegal y a un descontrol generalizado.

Según expresaron, el propio municipio reconoció en instancias previas las dificultades para realizar controles exhaustivos en todo el territorio.

En este sentido, el documento presentado por los sectores movilizados enfatiza que "no existe la pirotecnia segura", en referencia a las opciones de luces. La postura es tajante frente a la posibilidad de priorizar intereses comerciales por sobre los derechos de la comunidad.

"No se puede priorizar el negocio de unos pocos por encima de la salud, la vida y los derechos de la comunidad y de los animales", sentenció Paredes.

El reclamo concluyó con una exigencia directa hacia el Ejecutivo local para que se mantenga la vigencia plena de la ordenanza original con pirotecnia cero, lo que no consideran un beneficio sino una "conquista social" que no admite negociaciones ni pasos hacia atrás en su aplicación.

"Hoy no venimos a pedir favores, venimos a exigir responsabilidad", manifestaron los voceros de la marcha que tuvo como su consigna central "Pirotecnia Cero Ya".