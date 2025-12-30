Encontraron una trafic chilena abandonada con más de 150 cajas de pirotecnia en Ruta 7

Personal de Gendarmería logró encontrar el vehículo con una millonaria carga de pirotecnia ilegal, que habría sido traída desde Chile.

El informe de ARCA reveló que el valor de la mercadería incautada asciende a los 119 millones de pesos.

Como suele suceder habitualmente, personal de Gendarmería Nacional realizó una serie de operativos sobre la Ruta Nacional N° 7 y, en uno de los principales corredores viales hacia Chile se llevaron una gran sorpresa: encontraron abandonados más de 150 cajas con pirotecnia ilegal .

Los procedimientos fueron realizados en la provincia de Mendoza y arrojaron resultados positivos, ya que permitieron secuestrar mercadería transportada que infringía la Ley 22.415. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos del Escuadrón 27, quienes intentaron detener la trafic para inspeccionarla.

El conductor, de nacionalidad chilena, hizo caso omiso a las indicaciones de gendarmes para detener su marcha, por lo que se procedió a realizar un "operativo cerrojo" que permitió localizar el vehículo horas más tarde, abandonado y sin ocupante s en las inmediaciones de la Ruta 7, cerca de la localidad de Los Penitentes.

gendarmeria pirotecnia

Pirotecnia ilegal que ingresó desde Chile

Tras el descubrimiento de esta carga, el vehículo fue trasladado a la Sección Reforzada "Punta de Vacas" para una mayor inspección. En la requisa, los agentes dieron con 152 cajas de pirotecnia que había ingresado al país de forma ilegal desde Chile, violando las normativas establecidas en el Código Aduanero.

El informe de ARCA reveló que el valor de la mercadería incautada asciende a los 119 millones de pesos. Este decomiso representa un golpe significativo al comercio ilegal de estos productos, los cuales están estrictamente regulados o prohibidos en diversas zonas de la provincia debido a su peligrosidad.

pirotecnia ilegal

Este es el segundo golpe al contrabando de pirotecnia en el mismo corredor vial durante el mes de diciembre. A principios de mes, otro operativo similar en la zona ya había permitido el secuestro de 101 cajas de productos clandestinos, lo que marca una tendencia de tráfico ilegal hacia el final del año.

En ambos casos, la Fiscalía Federal de Mendoza dispuso la intervención del personal de ARCA para realizar el aforo correspondiente. La mercadería incautada permanece bajo resguardo judicial mientras continúan las diligencias correspondientes.

Los atrapan con gran cargamento de pirotecnia ilegal en la Ruta 151

La Secretaría de Fiscalización municipal realizó la primera semana de diciembre un importante operativo sobre la Ruta Nacional 151, donde se incautó pirotecnia que intentaba ingresar de manera irregular a Cipolletti. El resultado de las actuaciones fue informado por el propio intendente Rodrigo Buteler en sus redes sociales.

La pirotecnia era transportada en un camión de tour de compras proveniente de Buenos Aires. La intervención se activó tras una denuncia ingresada al 147, lo que permitió que personal municipal arribara rápidamente al lugar junto a la Policía de Río Negro. Al inspeccionar el transporte, se detectaron 15 bultos con destino Cipolletti, todos ellos cargados con pirotecnia prohibida.

secuestro-pirotecnia-ruta-151

El Juzgado de Faltas recordó que las sanciones vigentes oscilan entre las 80 y 3.500 Sanciones Administrativas Municipales (SAM), con un valor unitario actual de $995. Esto significa que quienes comercialicen o almacenen pirotecnia pueden enfrentar multas de hasta $3.482.500, además de la eventual clausura del establecimiento dependiendo de la gravedad de la infracción.

La normativa señala que las estadísticas de salud confirman año tras año el riesgo real de quemaduras, accidentes y crisis respiratorias asociadas a la manipulación de pirotecnia.