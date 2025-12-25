Pirotecnia ilegal: preocupación en redes sociales por mascotas extraviadas

La pirotecnia provoca que muchos animales huyan de sus hogares. En la época de fiestas de fin de año esto se agudiza.

Vecinos de Neuquén expresan su preocupación por el uso de pirotecnia ilegal en las fiestas de fin de año y sus consecuencias. En esta época es moneda corriente que muchas mascotas se pierdan. Perros y gatos tienen el oído muy sensible y el sonido de los fuegos artificiales después de las 00:00 provoca que se desorienten y traten de escaparse de los ruidos.

Es por esto que los grupos de Facebook y otras redes sociales se inundaron de publicaciones tras la Nochebuena.

Varios posteos sobre perros y gatos perdidos y encontrados en Neuquén aparecieron en el grupo Perros Perdidos de Facebook en las últimas 24 horas.

Perros y gatos perdidos por el uso de pirotecnia ilegal

Desde el 19 de diciembre, una familia de Neuquén busca a Chimuelo. El 23, su dueña publicó: "Gracias a todos los que nos estan ayudando en esta busqueda, el compartir la imagen ayuda a que podamos dar con quien lo vea o lo tenga, no todos lo hacen y por eso quiero agradecerles a quienes si se toman ese tiempo, para nosotros chimuelo es muy importante, es un integrante mas de nuestra gran familia, asi que les agradezco de todo corazón por ayudarnos a buscarlo".

Chimuelo perro perdido

Otro perro perdido en la zona es Bingo. Su dueña publicó: "el día lunes se perdió nuestro perrito, lamentablemente vivimos en un lugar donde muchas veces viene gente y dejan el portón abierto,y en ese momento nuestro perrito se escapó y no lo pudimos encontrar...Nosotros ese día no estábamos en casa, la sorpresa fue llegar y ver que nuestro perrito no nos recibiera".

"Si alguien tiene información de haberlo visto, o si alguien lo tiene, por favor si puede escribirnos y coordinamos... Ya que mis niños y nosotros lo extrañamos y el perrito ya tiene su vida con nosotros. Agradecemos cualquier tipo de información. Es un machito, se llama Bingo... Somos del barrio huiliches", reza el posteo. La usuaria no dejó su número de contacto, pero su usuario es Ema Mia Pao.

perros perdidos

En Valentina Sur, una familia busca desesperadamente a Minina, una gata tricolor que se extravió el 23 de diciembre. Fue en el barrio Valentina Sur, particularmente en la zona del CEF 13. Su dueña publicó un número de contacto para comunicarse en caso de encontrarla: 2995188562.

perros perdidos(1)

Animales encontrados durante las fiestas

Además, varios usuarios publicaron fotos de perros que aparecieron cerca de sus domicilios desorientados o cansados luego de tratar de huir y refugiarse de los ruidos de la pirotecnia.

Uno de estos posteos muestra a una perra caniche blanca encontrada en el barrio Huiliches, cerca de Melipal. Puntualmente, en la intersección de Moritán y República de Italia. El número de contacto proporcionado es 2995063845.

perros perdidos(2)

Otro posteo muestra a una perra raza beagle, aparentemente mayor, encontrada en la zona centro, puntualmente en avenida Argentina y Sargento Cabral. El hombre que la encontró la está albergando hasta que aparezcan sus dueños. Publicó que que la tiene desde hace días y que la encontró luego de que casi la atropellaran en las concurridas calles del centro. El número de contacto es 2995708805.

perros perdidos(3)

"Perro encontrado en la madrugada, corriendo y asustado en calle san Martín y Rufino ortega. Por favor difundir!!!", reza otro posteo que muestra a un perro blanco y negro que apareció después de los festejos de Nochebuena.

perros perdidos(4)

Una usuaria de Plottier publicó que, cerca de la medianoche de Navidad, encontró una perra extraviada. "Busca a su familia, fue encontrada 00.30 sobre el paseo de Plottier a una cuadra de los Canales golf, es muy viejita", dice el posteo en Facebook.