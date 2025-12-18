Decomisaron pirotecnia y media tonelada de carne en una vivienda del Parque Industrial

No contaba con habilitación comercial. El lugar fue allanado este jueves y se procedió al secuestro de la mercadería.

Un allanamiento permitió desarticular un esquema de venta ilegal de pirotecnia y de carne en una vivienda del Parque Industrial de Neuquén. Tras el fuerte operativo, decomisaron casi media tonelada de carne que se encontraba en condiciones insalubres para la comercialización clandestina.

El procedimiento se desarrolló este jueves por la División Delitos Ambientales, con intervención de la Unidad Fiscal de Delitos Ambientales. Se llegó a este fuerte operativo tras una investigación se inició por una denuncia que ingresó a la línea de emergencias 103 de Protección Civil. La persona denunciante alertaba sobre la venta clandestina de pirotecnia en un domicilio del barrio Parque Industrial.

Según la Policía, personal especializado desplegó tareas investigativas que culminaron, en horas de la mañana de este jueves, con un allanamiento judicial en el lugar.

Sin licencia comercial ni higiene

Durante el procedimiento se identificó a un hombre de 37 años, constatándose que el domicilio funcionaba como despensa con carnicería sin habilitación comercial, sin condiciones mínimas de higiene ni elementos adecuados para la manipulación de alimentos. Lo que representa un serio riesgo para la salud pública.

Se encontraron en el interior del espacio que funcionaba como un local comercial con una impactante cantidad de pirotecnia, cuya fabricación, tenencia y comercialización se encuentra estrictamente prohibida por la Ley Provincial N° 3371 y a nivel municipal por la Ordenanza Municipal 12449/12.

Además, se sumó al procedimiento personal de la Dirección de Comercio de la Municipalidad de Neuquén, y se procedió al secuestro de cientos de artefactos pirotécnicos, entre ellos morteros, misiles, bengalas, petardos, fósforos cohete, tortas show, globos aerostáticos lumínicos y cañitas voladoras de distintos tamaños, conformando un verdadero arsenal pirotécnico ilegal.

Qué se secuestró

Posteriormente, la Dirección de Comercio Municipal labró las correspondientes actas contravencionales por la comercialización prohibida de pirotecnia.

La gravedad del hallazgo motivó la intervención del personal de Control de Ingreso Provincial de Productos Alimenticios (CIPPA ) que procedió al decomiso de una enorme cantidad de carne y productos cárnicos que eran almacenados y comercializados sin habilitación ni controles sanitarios. Cerca de media tonelada de carne fue decomisada, incluyendo chorizos, carne picada, pollo, milanesas, morcillas, grasa vacuna y chivos enteros.

La diligencia concluyó con la notificación de las infracciones contravencionales al responsable del domicilio, quedando todas las actuaciones a disposición de la Justicia.

Secuestraron más de 300 chivos

En las últimas horas, también se llevó adelante un procedimiento en el Alto Neuquén que permitió desbaratar la venta ilegal de chivos, en la semana previa a la Navidad. También intervino el Cippa, que decomisó en Rincón de los Sauces nueve chivos asociados a faena informal. Además, en el sector de Pata Mora, en el límite con Mendoza, se realizó un decomiso vinculado a comercialización irregular, con un registro aproximado de 300 chivos fuera de los circuitos habilitados.

se recordó que uno de los principales riesgos de estas prácticas es el mal acondicionamiento de los productos, especialmente cuando se transportan sin cadena de frío y en recipientes no aptos. En esas condiciones aumenta la posibilidad de contaminación y se favorece la multiplicación bacteriana, por lo que se trata de productos que no son seguros para el consumo.