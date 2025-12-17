Las asambleas de ATEN aceptaron la oferta salarial del gobierno provincial

Ahora faltará la decisión final, que la determinará el plenario con los mandatos de esas asambleas. La seccional capital votó en contra.

Las asambleas del gremio docente ATEN aprobaron este miércoles la propuesta salarial 2026 que había elevado el gobierno provincial . Ahora, en el plenario de este jueves, y con el mandato de esas asambleas, el sindicato definirá cuál será la decisión final, pero todo hace suponer que el camino ya quedó allanado.

La aprobación se dio por más de mil votos a favor de aceptar la propuesta del Ejecutivo, moción impulsada por la conducción provincial de ATEN (Trabajadores por la Educación Popular, TEP), contra el sector Multicolor, que llevaba una posición contraria.

¿Cómo votaron? Según los números preliminares que se conocieron hasta bien entrada la noche de este miércoles, la asamblea de ATEN Capital, la más numerosa de la provincia, definió con 775 votos el rechazo a la propuesta, mientras que 204 docentes se manifestaron por la aceptación.

En Centenario, 179 docentes aceptaron la propuesta del Gobierno y 55 la rechazaron, con tres abstenciones. En San Martín ganó la moción al rechazo (90 votos, contra 24 por la aceptación y 4 abstenciones), mientras que en Zapala se impuso el oficialismo del gremio, con 53 votos por la aceptación contra 49 por la negativa a lo ofertado por el Gobierno.

El sector que conduce el gremio hizo la diferencia en seccionales como Añelo (123 a favor de la propuesta del Gobierno contra 11 de la Multicolor), Rincón de los Sauces (134 a 7), Cutral Co (316 a 42), Aluminé (116 a 8), Las Lajas (228 a 1), Chos Malal (355 a 10) y Villa La Angostura (242 a 3).

En contraste con la Multicolor, que sólo pudo imponer una diferencia importante en la mencionada seccional de Neuquén capital y en Plottier (149 a 54).

Cronología

De manera cronológica, las primeras asambleas de ATEN para definir si los docentes aceptaban o rechazan la propuesta salarial del gobierno provincial -basada en un esquema de IPC anualizado para 2026- fueron el martes y arrojaron resultados magros y poco representativos, lejos todavía de anticipar un desenlace claro.

Se trató de votaciones adelantadas en apenas tres de las 22 seccionales de la provincia, en un cronograma que se extendió durante la tarde del miércoles, con el peso real puesto en las asambleas de mayor volumen en la zona de la Confluencia y las ciudades del centro provincial.

Los primeros resultados se dieron en la seccional de Minas (Andacollo), una de las más chicas de la provincia, donde se impuso la moción del TEP a favor de aceptar la propuesta del gobierno, con 11 votos contra 4. En Chos Malal, también ganó la postura del oficialismo gremial: los mencionados 355 votos a favor de la aceptación contra 10 de la Multicolor, aunque allí también se votó una moción paralela con 31 votos a favor de un paro para este jueves.

En Junín de los Andes, en cambio, el resultado fue adverso para la conducción provincial de ATEN. La moción de rechazo a la propuesta salarial se impuso por 66 votos contra 55, que no alcanzó a torcer la enorme diferencia a favor del oficialismo.

La oferta salarial

La propuesta del gobierno provincial contempla una actualización salarial por IPC entre los meses de enero y diciembre de 2026. Los incrementos se calcularán como una media ponderada del 50% del índice elaborado y publicado por la dirección provincial de Estadística y Censos de Neuquén y el 50% restante del índice elaborado y publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para el total nacional.

Los períodos en que se aplicarán los aumentos serán abril, julio y octubre de 2026, y enero del 2027. La actualización de abril, considerará el sueldo del mes de marzo del 2026, con la aplicación de las variaciones de IPC de enero, febrero y marzo; en julio, se aplicará el IPC acumulado en abril, mayo y junio, sobre el salario de abril; en octubre será aplicará el IPC acumulado en los meses de julio, agosto y septiembre, sobre el salario de julio; y finalmente en enero del 2027 se aplicará la variación del IPC acumulado en octubre, noviembre y diciembre, sobre el salario conformado en octubre del 2026.

ON - Asamblea ATEN (11) Omar Novoa

El bono

El ofrecimiento oficial incluye el pago durante la segunda quincena de enero de una suma de carácter extraordinaria, no remunerativa y no bonificable de 350.000 pesos, a los trabajadores del escalafón docente activos durante el mes de diciembre del corriente año, y una segunda cuota en la segunda quincena de septiembre, que tendrá como base el importe de 350.000 pesos.

Además, entre otros aspectos, el ejecutivo se comprometió a garantizar durante el 2026 el pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y el concepto de “Conectividad Nacional”, que serán afrontados con recursos propios del tesoro provincial.