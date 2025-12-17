Femicidio en Brasil: un hombre mató a su novia y provocó un accidente para ocultar el crimen

El hecho se conoció gracias a las cámaras de un peaje que detectaron a la mujer inconsciente en el asiento del conductor, mientras la pareja manejaba.

Un brutal crimen generó gran conmoción en Mina Gerais, Brasil, al conocerse un macabro femicidio que tuvo como víctima a una joven de 31 años de edad. En un primer momento, se pensó que había fallecido durante un accidente de tránsito pero el caso dio un giro inesperado.

Ahora, la Policía del estado brasileño investiga la muerte de Henay Rosa Gonçalves Amorim como un posible femicidio. Aunque se creía que había había fallecido durante un accidente de tránsito al chocar contra un colectivo mientras viajaba con su novio, Alison de Araújo Mesquita, de 43 años de edad.

A las horas, la pareja de la joven confesó que la había matado . El accidente, entonces, se habría tratado de una estrategia para tapar el femicidio. Todo se comprobó con la cámara de seguridad de un peaje que mostró una inusual situación del auto en el que viajaban.

Femicidio - un hombre mató a su novia y provocó un accidente para ocultar el crimen

En la filmación se ve como Alison, reconocido empresario de Brasil, maneja el volante desde el asiento del copiloto. Sin embargo, la Policía no ha logrado explicar cómo pudo acelerarse el vehículo si la mujer estaba inconsciente desde el asiento del conductor.

"Nunca he visto una situación como esta": el policía a cargo de la investigación del femicidio

La actitud llamó la atención de la empleada del peaje, que preguntó si todo estaba bien. Alison respondió que su novia se sentía mal y prometió detenerse, pero siguió viaje. Es así que minutos después, el auto chocó contra el micro. Henay murió en el acto y Alison sufrió heridas.

Aún así, pese a la certera clave que el video, la Policía encontró que las lesiones observadas en el cuerpo de la mujer no correspondían únicamente al impacto. Esto los llevó a considerar la posibilidad de que la joven de 31 años ya estuviera inconsciente antes de la colisión, lo que puso en duda la versión de que había fallecido debido al accidente de tránsito.

accidente femicidio brasil

"En 24 años de carrera, nunca he visto una situación como esta: alguien conduciendo un vehículo en una ruta desde el asiento del pasajero, con la persona en el asiento del conductor inconsciente", afirmó el comisario Flávio Destro.

En tanto, el policía de ciudad brasilera reveló: "Las imágenes muestran que estaba completamente inconsciente, sin ninguna reacción. En un momento dado, su cuerpo incluso se desploma hacia adelante, y él usa su brazo izquierdo para recolocarla, intentando disimular esa condición".

Ahora se espera el resultado de las pericias forenses para arribar a una conclusión acerca de la causa del deceso de la mujer.

Quién era la víctima del femicidio

Henay era asistente de compras personal. Según una amiga que prefirió permanecer en el anonimato, ella y Alison llevaban saliendo aproximadamente un año y vivían juntos desde hace siete meses en el barrio de Nova Suíça, en Belo Horizonte. La amiga también afirmó al medio local g1 que ella había sido agredida previamente por su novio.

victima femicidio brasil

"Durante ese tiempo, la agredió, la golpeó y le provocó lesiones en la cabeza, hasta el punto de que tuvo que ir al hospital. Ya me había enviado fotos de sus lesiones, videos de él rompiendo cosas y capturas de pantalla", reveló a medios locales.