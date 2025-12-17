Catalina dejó el respirador y dio un paso clave en su recuperación

La nena atropellada por un patrullero en Plottier respira por sus propios medios. Su papá confirmó un avance “tremendo” en su evolución.

Catalina, la nena atropellada por un patrullero en Plottier , registró en las últimas horas un avance significativo en su estado de salud al dejar la asistencia mecánica respiratoria y comenzar a respirar por sus propios medios . Si bien continúa internada y su cuadro sigue siendo delicado, el retiro del respirador marca un paso clave dentro del proceso de recuperación tras las graves lesiones sufridas.

La información fue confirmada por su papá, Esteban Galcerán, quien explicó que el equipo médico decidió retirar el respirador luego de constatar que el diafragma de la niña funcionaba correctamente tras una serie de ejercicios y pruebas controladas. Actualmente, Catalina respira con aire ambiente, sin asistencia mecánica .

Esteban detalló que el avance se dio luego de un proceso cuidadosamente planificado por los profesionales del hospital Castro Rendón. “ Le sacaron el tubo de respiración que tenía desde que fue intubada y se le hizo una traqueotomía . Eso la beneficia en un montón de cosas y permitió que pudiera dejar el respirador”, explicó a LM Neuquén .

HOSPITAL CASTRO RENDÓN- CATALINA María Isabel Sánchez

Según relató, primero se realizó una prueba con una asistencia mínima de oxígeno, a modo de soporte. “Anoche fue la prueba final, con un pelín de oxígeno, muy bajito, solo por las dudas. Hoy a la mañana ya el 100% de la respiración la hacía Catalina”, afirmó.

En términos médicos, Esteban explicó que los profesionales confirmaron que la niña estaba respirando con aire ambiente. “Es el mismo aire que respiramos todos nosotros, solo que en el hospital está filtrado. Pero el 100% de la respiración la hace ella, por sus propios méritos”, subrayó.

El padre recordó que Catalina había atravesado una neumonía en los últimos días, una complicación frecuente en pacientes pediátricos que permanecen largos períodos inmovilizados. “Es producto de estar muchos días en la misma posición. Ella no tiene movimiento propio suficiente como para expulsar secreciones, entonces eso se deposita y genera la neumonía”, explicó.

Catalina nena atropellada Plottier

Superado ese cuadro, la evolución respiratoria permitió avanzar hacia el retiro definitivo del respirador. “Salir de todo eso benefició para que hoy esté en esta situación”, resumió.

Las cirugías realizadas y la que aún falta

Esteban detalló que Catalina ya atravesó varias intervenciones quirúrgicas de alta complejidad. Entre ellas, mencionó la colocación de válvulas para drenar la hidrocefalia que presenta. “La hidrocefalia no se va, el cerebro sigue produciendo líquido, por eso se le pusieron válvulas”, explicó.

También recordó las cirugías por el hundimiento de cráneo y otras lesiones severas producto del impacto. “Tuvo muchas operaciones muy grandes”, señaló.

La única intervención que aún resta es la cirugía definitiva para la fijación de las dos primeras vértebras cervicales, que se realizará más adelante. Mientras tanto, Catalina utiliza un sistema externo de inmovilización. “Hoy está con lo que se llama halo chaleco. Es un aro fijado al cráneo, conectado a una estructura externa y a un chaleco, que mantiene todo completamente inmóvil para que no se comprima más la médula”, explicó.

catalina plottier

El despertar y el seguimiento neurológico: “Cada avance pequeño para nosotros es gigante”

El padre indicó que, si bien Catalina presenta signos de despertar —abre los ojos, bosteza y tiene reflejos—, aún falta que se produzca una conexión plena con el entorno. “Tiene indicadores de que está despierta, pero falta esa conexión real que todos tenemos, estar activa”, señaló.

En cuanto a los estudios neurológicos, explicó que se realizan tomografías de control luego de cada cambio de válvula. “La última tomografía dio buenos indicadores. Los neurólogos del Castro Rendón son realmente muy preparados y hacen un seguimiento clínico permanente”, destacó.

De no surgir indicadores clínicos que lo adelanten, el próximo estudio de control se realizará dentro de unos diez días.

Esteban describió cómo viven cada mejora en la evolución de su hija. “Hoy vemos a Catalina acostada en la cama, más delgadita porque perdió mucho peso, pero la vemos a ella. Está su carita, está Catalina”, expresó.

Catalina, nena atropellada por un patrullero en Plottier

A un mes del atropello —que se cumplirá el próximo 19—, el padre aseguró que el tiempo se mide de otra manera. “No solo pasó mucho tiempo, sino que cada avance pequeño para nosotros es gigante”, dijo.

Incluso compartió una frase que quedó marcada en la familia: “Mi hermano, desde España, dijo ‘la pequeña guerrera dio un paso de gigante’. Y es así”.

Un encuentro en la plaza del barrio

Esteban informó que este viernes 19, a las 18, vecinos y vecinas del barrio 160 Viviendas, de Plottier se reunirán en la plaza cercana al lugar donde ocurrió el atropello. Aclaró que no se trata de una movilización con tono de reclamo, sino de un encuentro comunitario.

“Es una convocatoria para acompañar, para hacerle honor a Catalina, que jugaba en esa plaza. No desde el enojo, sino desde una mirada distinta, gastando las energías en que Catalina se recupere”, explicó.

image

Mientras tanto, la niña continúa internada, con un cuadro delicado, pero con avances que renuevan la esperanza de su familia y de toda la comunidad que la acompaña desde el primer día. "Es importante visibilizar la situación en nuestro barrio, porque siguen pasando imprudencias a pesar de lo que le pasó a Catalina", dijo Paola Marifil, mamá de Catalina a LM Neuquén.

Colecta solidaria para acompañar a la familia de Catalina

Mientras Catalina continúa internada y su recuperación avanza de manera paulatina, familiares y amigos mantienen activa una colecta solidaria para acompañar a sus padres, que permanecen abocados de manera exclusiva al cuidado de la niña y sin poder retomar sus actividades laborales habituales.

Desde la familia indicaron que la ayuda está destinada a afrontar gastos cotidianos y los costos que implica permanecer de manera permanente en el hospital. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través de transferencias bancarias a las cuentas que fueron difundidas públicamente por los padres, mientras también agradecieron el acompañamiento constante de la comunidad, tanto en lo económico como en los gestos de apoyo y las cadenas de oración.