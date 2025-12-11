La familia de Catalina, la nena atropellada por un patrullero, lanzó una colecta solidaria para afrontar sus gastos

Los padres impulsan una recaudación para cubrir gastos mientras la niña continúa internada en terapia intensiva en el Castro Rendón.

Catalina, la nena atropellada por un patrullero en Plottier , continúa internada en terapia intensiva en el hospital Castro Rendón , donde permanece bajo cuidados críticos por las graves lesiones que sufrió en la columna cervical, los pulmones y el sistema neurológico. Mientras esperan definiciones médicas y la próxima cirugía que deberá afrontar, su familia decidió lanzar una colecta solidaria para reunir ayuda destinada a cubrir gastos derivados de esta situación.

El pedido fue difundido por los padres de la niña, Paola Marifil y Esteban Galcerán, quienes atraviesan jornadas completas acompañando a su hija en el hospital y, al mismo tiempo, enfrentando la suspensión total de sus rutinas laborales y económicas.

Los padres señalaron que la colecta surge de la necesidad de afrontar gastos básicos mientras permanecen junto a su hija las 24 horas y sin posibilidad de trabajar. También expresaron que, además de la ayuda económica, lo que más necesitan es fuerza y acompañamiento de la comunidad.

“La gente viene, nos abraza, nos deja un mensajito, un dibujo… y eso vale muchísimo. Nos sostiene en los momentos más difíciles”, dijeron.

Catalina, nena atropellada por un patrullero en Plottier

Además, remarcaron la importancia de visibilizar el apoyo que reciben: desde vecinos y amigos hasta personas que no conocen a la familia, pero se acercan movidos por la historia de la niña.

Cómo colaborar con la familia de Catalina

Los padres informaron dos opciones formales para quienes deseen realizar aportes:

Cuenta a nombre de Paola Marifil (BBVA)

CBU: 0170089340000042649087

Alias: PUERTO.PELON.MIEL

Titular: Marifil Paola Beatriz

Tipo de cuenta: Caja de Ahorro

Cuenta a nombre de Esteban Galcerán (CVU)

Alias: Catagalceran

CVU: 00000031000084084258553

Titular: Esteban Roberto Galcerán

CBU papás de Catalina nena atropellada en Plottier

La familia agradeció especialmente a todas las personas que ya se han acercado al hospital para brindar apoyo, dejar regalos simbólicos para Catalina o acompañar con oraciones y mensajes. “Cada abrazo nos sostiene”, expresaron los padres al difundir la colecta.

La situación actual de Catalina

La niña continúa en estado grave pero estable, con evolución fluctuante. Los médicos del Castro Rendón explicaron que su cuadro requiere cuidados permanentes y múltiples intervenciones, entre ellas una cirugía crucial que permitirá estabilizar las vértebras que resultaron fracturadas durante el atropello.

En las últimas jornadas, Catalina respondió a ciertos estímulos y registró movimientos oculares y reflejos que los profesionales consideran señales positivas dentro del contexto crítico que atraviesa.

“Hoy, dentro de su gravedad, está bastante estable”, resumió la madre. La estabilización de los pulmones, la reducción de la sedación y algunas respuestas neurológicas observadas en los últimos días permiten a los médicos avanzar de manera paulatina en nuevos pasos del tratamiento. La próxima gran instancia será la cirugía para colocar una prótesis entre el cráneo y la primera vértebra, intervención que se realizará cuando el equipo evalúe que la niña está en condiciones.

Catalina nena atropellada Plottier

El equipo del Castro Rendón mantiene un seguimiento minuto a minuto del estado de la niña y evalúa día a día las condiciones necesarias para avanzar con la próxima operación. La familia recibe dos informes diarios y permanece en contacto permanente con el personal de la terapia intensiva pediátrica.

A medida que se actualicen los partes médicos, los padres informarán a la comunidad que los acompaña desde el primer día.