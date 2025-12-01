A 10 días de haber sido atropellada por el patrullero, cómo sigue la salud de Catalina

La nena de 8 años permanece internada en el Castro Rendón con daño cerebral. Este martes le harán una cirugía en la médula.

"Nuestra hija es una luchadora constante", aseguró Esteban desde la puerta del hospital Castro Rendón, donde su hija de 8 años cumple su décimo día internada , tras haber sido atropellada por un patrullero mientras andaba en bicicleta por una calle de Plottier. Con una notable emoción, aclaró que Catalina sigue estable , afectada por una neumonía y con daño cerebral, pero dando señales de recuperación. Este martes, le harán una nueva cirugía.

"Estamos hace 10 días luchando y ella está luchando. Creemos que se va a recuperar, pero desde lo estrictamente médico, Catalina está estable después de haber pasado un montón de situaciones muy graves", dijo el hombre, en diálogo con Canal 7 y desde la puerta del hospital.

"Se encuentra con algunas señales positivas como reflejos de los miembros, abre sus ojos, tiene espasmos parecidos a la tos que da cuenta de buenas reacciones del cuerpo" , dijo sobre la salud de la nena, alumna de cuarto grado de la escuela 234 de Plottier, que andaba en bicicleta por una calle del barrio Los Álamos cuando fue embestida por un patrullero, que circulaba a alta velocidad y sin sirena.

catalina plottier

Esteban aclaró que su hija muestra señales de recuperación y está batallando una neumonía. "Su cerebro está con mucho daño, no está conectando. No hay una conexión real pero hay señales de que va a tener una", dijo y adelantó que este martes le harán una cirugía para avanzar en su proceso de recuperación.

"Es una cirugía de descompresión medular. La médula se comprimió por el golpe excesivo del accidente, fue un golpe como un latigazo", dijo y aclaró: "Y eso presionó la médula en la base del cráneo. Es una operación boca abajo para que descomprima en principio, y tengamos alguna mejoría".

El rol de los policías en el accidente

Los papás de Catalina aclararon que, por ahora, se concentran en lo verdaderamente importante: la salud de su hija y su proceso de recuperación. Aunque admitieron que hubo negligencia por parte de los policías, señalaron que hoy centran toda su energía en la niña, que sigue internada.

"Gracias a Dios está todo documentado, el antes y el después", dijo Javiera, su mamá. "Había muchos testigos y esto no va a quedar así. Mi hija estaba sana y completa, hubo negligencia, hubo imprudencia", afirmó.

Plottier- Justicia por Catalina (2) Maria Isabel Sanchez

"Nuestra hija salió solamente a jugar. Queremos que alguien responda", aseguró Esteban, su papá. Y aclaró que cada uno deberá hacerse cargo del rol que le toca en el accidente. "Nosotros estamos poniendo el pecho para que Catalina esté mejor".

"Nuestra energía está en Catalina y no vamos a desviar ni un solo segundo en otra cosa que no sea Catalina". Y agregó que la niña congregó a una gran cantidad de vecinos en la puerta del hospital. "Catalina es una luz. Mucha gente que se congregó acá porque son amigos de Catalina. Tenemos trato circunstancial con ellos pero Catalina los congregó, no nosotros", destacó sobre el carácter de la nena.

Embargada por la emoción, la mamá de Cata aseguró en la entrevista con Canal 7 que ella se destaca por su carácter sociable. "Es amiguera, solidaria. Cuando aprendió hace 3 meses a andar en bicicleta, mandé a arreglar las cuatro bicicletas que tenía en el garaje y ella sacaba todas para andar con los chicos de la plaza, aunque no los conociera", expresó.