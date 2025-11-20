Dramático testimonio de una madre: "mi hija estaba jugando con la nena atropellada y zafó por 5 centímetros"

Todo ocurrió el miércoles por la tarde en barrio Los Álamos de Plottier. Vecinos convocaron a una movilización desde la Comisaría 46 a la escuela 234.

Los vecinos se manifestaron frente a la comisaría de barrio Los Álamos en Plottier / Foto

La tarde del jueves se grabó a fuego en todos los vecinos del barrio Los Álamos de Plottier , pero en particular de la nena que andaba en bicicleta con Catalina, la víctima del choque por parte de un móvil de la Policía que circulaba a alta velocidad y sin sirena. Mientras su pronóstico de salud es delicado y reservado, se conoció un testimonio estremecedor.

"Mi nena con Catalina fueron a buscar a otra nena para invitarla a la plaza, pero no estaba. Cuando volvían, mi nena alcanzó a saltar de la bicicleta porque si no también la atropellaba a ella", indicó Javiera , a LM Neuquén . La madre de la sobreviviente agregó: " zafó por 5 centímetros porque alcanzó a escuchar que venía el móvil a todo dar".

El hecho sucedió en calle Realicó, en sentido al oeste, donde el pánico y la bronca invadió a todos los vecinos que salieron a la calle tras escuchar el fuerte impacto de la camioneta contra la nena de ocho años, estudiante de cuarto grado de la escuela 234.

justicia por catalina policia plottier (3)

"Está muy grave, ayer tuvo cuatro paros cardíacos, tiene comprometidos sus pulmones, hoy le intervinieron en el quirófano por traumatismo de cráneo, hundimiento de cráneo y tienen que desinflamar el cerebro", agregó la mujer sobre el parte médico del hospital Castro Rendón, donde la niña permanece internada en terapia intensiva pediátrica.

Cómo fue el accidente que terminó con una nena luchando por su vida

"El patrullero pasó por encima de las bicicletas y chocaron a la nena", describió la madre de la nena, y aseveró que, como muestra el video del kiosco Ema, que grabó el momento previo, "la camioneta venía rapidísimo, sin sirenas sin luces, sin nada, cuando en el barrio todos andamos en la calle, no hay veredas, muchos no tenemos cordón cuneta".

En este sentido, indicó que luego del choque, "el móvil frenó y por la velocidad que venía paró a 30 metros". Luego, indicó: "la mujer policía que iba a manejando asiste a la nena, llega la mamá desesperada, llega la ambulancia, mi hija vio todo eso, después un vecino le preguntó donde vivía y lo direccionó a mi casa a dos cuadras, donde estaba mi marido".

En cuanto al estado de salud de su hija, la mujer explicó: "mi nena está bien, solamente no le conté todo lo que pasó con Catalina" y agregó que "la ambulancia tardó 10 minutos en llegar, el golpe fue muy fuerte".

Un móvil de la policía atropelló a una niña en Plottier

"El comisario dijo que fue un accidente"

De acuerdo al relato, después llegaron otros móviles policiales que retiraron a la mujer policía que atropelló a Catalina "porque se puso muy mal", y agregó con dolor que la mamá de la víctima vio convulsionar en la calle a su nena.

Por su parte, también narró que acudió el comisario al lugar del hecho, quien trató de calmar los ánimos, aunque fue insuficiente. En la manifestación que realizó un grupo de vecinos en la comisaría 46 para pedir explicaciones sobre el hecho, el jefe policial volvió a realizar declaraciones: "el comisario dijo que fue un accidente, pero no fue un accidente", aseguró Javiera.

En este sentido, agregó que el jefe de la Comisaría dijo que el patrullero iban una urgencia: "si van así tendría que tener la sirena, no tenía siquiera las luces de posición prendidas". Así mismo agregó con bronca: "no nos supieron decir a donde iban, primero que un allanamiento, pero no decían a dónde".

justicia por catalina policia plottier (4)

"Cuando nos dice que estaban yendo a una urgencia, le preguntamos por qué no tenía la sirena puesta, nos dijo que no le funcionaba la sirena, y cuando cuestionamos ante eso, cómo puede ser que permitan tener funcionando un patrullero así, respondió no puedo dar de baja un patrullero porque no andan las sirenas", mencionó con evidente indignación.

Convocaron a una movilización en la escuela 234

Según manifestaron los vecinos de Los Álamos, el choque de la Policía a una nena, no es un accidente aislado. "No es la primera vez: la policía se maneja a altas velocidades en el barrio, ya atropellaron animales, ahora una nena", indicó Javiera. En tanto, otra vecina del grupo que reclamó este jueves por la mañana nuevamente en la comisaría señaló con claridad su indignación: “No es la primera vez que ella anda así”, refiriéndose directamente a la mujer policía que conducía el móvil sin sirenas y a alta velocidad.

En este sentido, para muchos, la convocatoria no es solo para pedir "Justicia por Catalina", la niña atropellada, sino por un patrón de conducción insegura que ya tendría precedentes. "Es un barrio, no una pista de carrera, señores y señoras policías de la 46", rezaba un cartel pegado en la columna del ingreso a la comisaría.

Los vecinos también que se revisen las responsabilidades internas: “no puede conducir más un móvil policial”. Además, buscan que haya sanciones ejemplares, como forma de prevenir que este tipo de situaciones vuelva a repetirse.

policia choque plottier

"La explicación que dio el comisario fue que la situación de la mujer policía está en manos de la fiscalía, que ellos no tenían autoridad, no estaba demorada, nosotros le planteamos si eso lo hace un civil estaría demorado, y dio explicaciones raras", aseguró Mariano, otro vecino del barrio en diálogo con LM Neuquén.

En tanto, indicó que lanzaron una nueva convocatoria para este jueves a las 17 horas a la Comisaría 46, ubicada en Río Limay y Palermo para movilizar hasta Río Colorado, a la escuela primaria 234. "Vamos a cortar la calle Río Colorado, pidiendo que se presente el fiscal, el ministro de seguridad y el ministro de salud", aseguró Mariano.

justicia por catalina policia plottier

Cómo sigue la investigación

El Ministerio Público fiscal indicó que el caso interviene el fiscal Andrés Azar, quien de acuerdo a información preliminar recolectada, constató que un móvil de la Policía de Neuquén atropelló a una niña de 9 años que andaba en bicicleta.

Azar requirió que se haga un relevamiento de cámaras en el lugar del hecho y en torno a los movimientos previos del móvil policial. A su vez, señaló que notificarán a Asuntos Internos de la Policía.

Asimismo, ayer por pedido del fiscal del caso se entrevistó a vecinos y vecinas del lugar del hecho, y para hoy fueron convocados familiares de la niña a la sede del Ministerio Público Fiscal (MPF), también para ser entrevistados. En cuanto al estado de salud de la niña atropellada, informaron que la niña sufrió diversas fracturas y traumatismos, y permanece internada en el hospital Castro Rendón.