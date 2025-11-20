Cuál es el parte de salud de la nena atropellada por el patrullero en Plottier

La pequeña de 9 años está internada en el hospital Castro Rendón. El accidente ocurrió este miércoles en barrio Los Álamos.

La nena está internada en grave estado en el hospital Castro Rendón

Un móvil policial , supuestamente en una situación de urgencia, sin luces ni sirena, atropelló a una nena de 9 años que estaba cruzando con su bicicleta una calle de barrio Los Álamos, en la ciudad de Plottier .

El siniestro ocurrió este miércoles por la tarde en la calle Realicó. La secuencia quedó grabada por la cámara privada de un domicilio de calle Güemes y Reconquista que captó el momento en que la camioneta policial avanza a gran velocidad, dejando una nube de polvo a su paso.

De acuerdo al relato de vecinos, la camioneta policial se detuvo metros después y quien bajó del asiento del conductor fue una mujer policía.

policia choque plottier (2)

Rápidamente, por el fuerte impacto, la gente del barrio Los Álamos comenzó a acudir al lugar. Al salir encontraron a la nena inconsciente en el piso de tierra. La mamá también encontró la trágica escena. Un video registró este momento, donde la mujer policía que habría chocado a la víctima estuvo arrodillada de un lado, y la madre del otro, en total estado de shock.

Hospital Castro Rendon (1).JPG Los heridos por el sicario tuvieron que ser atendidos de urgencia en los hospitales Castro Rendón y Heller. Maria Isabel sanchez

La nena fue trasladada al hospital de Plottier, y luego de ser estabilizada se la trasladó al hospital Castro Rendón. Según fuentes hospitalarias, la pequeña estaba "se encuentra en la terapia intensiva pediátrica".

Indicaron "tiene un politraumatismo grave y está con asistencia respiratoria". Y puntualizaron que "su pronóstico es reservado".