A alta velocidad, un móvil de la Policía atropelló a una niña en Plottier: está grave

La niña de ocho años quedó internada en el hospital Castro Rendón. Vecinos se convocaron en la Comisaría 46 del barrio Los Álamos. Imágenes sensibles.

Tensión en Plottier luego que un móvil de la Policía atropelló a una nena

Un patrullero de la Policía de Neuquén que circulaba a alta velocidad por una calle de tierra atropelló a una nena que andaba en bicicleta en el barrio Los Álamos, en Plottier . La víctima, de solo ocho años de edad, fue identificada como Catalina y quedó tirada en el piso, con lesiones graves y convulsiones, por lo que fue hospitalizada.

El hecho sucedió este miércoles por la tarde, cuando los niños de la cuadra estaban jugando. La conmoción fue automática: la niña quedó tirada, gravemente herida.

De inmediato arribó otro móvil policial al lugar y, de acuerdo a lo relevado, una hora después llegó la ambulancia . La niña de ocho años fue trasladada al hospital Castro Rendón, donde quedó internada en observación por graves lesiones en la cabeza.

Qué se sabe del choque de la Policía

La secuencia quedó grabada por la cámara privada de un domicilio de calle Realicó que captó el momento en que la camioneta policial avanza a gran velocidad, dejando una nube de polvo a su paso. El siniestro, que todavía no está confirmado si quedó registrado, ocurrió entre las 5 y las 6 de la tarde.

De acuerdo al relato de vecinos, la camioneta policial se detuvo metros después y quien bajó del asiento del conductor fue una mujer policía.

Rápidamente, por el fuerte impacto, la gente del barrio Los Álamos comenzó a acudir al lugar. Al salir encontraron a la nena inconsciente en el piso de tierra. La mamá también encontró la trágica escena. Un video registró este momento, donde la mujer policía que habría chocado a la víctima estuvo arrodillada de un lado, y la madre del otro, en total estado de shock.

Un móvil de la policía atropelló a una niña en Plottier

A su vez, las personas presentes se encargaron de filmar cada detalle, como la imagen de la bicicleta destrozada, que quedó tirada a un costado de la calle. En determinado momento, la nena comenzó a convulsionar, mientras la desesperación de los vecinos por la urgente necesidad de atención médica. Sin embargo, manifestaron que mientras llegaban gran cantidad de móviles policiales y policías motorizados, se alargaba la demora de la llegada del servicio de emergencia.

Bronca de los vecinos y movilización a la Comisaría 46 de Los Álamos

Luego del traslado de la víctima del choque protagonizado por la policía, un grupo de vecinos manifestó su bronca por la conducta de la fuerza de seguridad a la comisaría 46, del barrio Los Álamos. Frente a la sede policial exclamaron un contundente mensaje para que esos hechos no vuelvan a repetirse, haciendo énfasis en que la Policía circulaba a gran velocidad y sin sirenas.

"Fueron subiendo de jerarquía, ella ahora es conductora, y no puede conducir más un móvil policial, no lo puede seguir haciendo", señaló una vecina indignada, y aseveró: "no es la primera vez que ella anda así", en referencia a la conducción imprudente.

Por su parte, lanzaron una nueva convocatoria para pedir justicia para este jueves a las 10 de la mañana en la sede policial del barrio, en calles Joaquín V. González y Palermo.